Haas holder trit trods rivalers opgraderinger: De er overvurderet

Om et løb eller to introducerer Haas F1 Team sin første større opdatering af raceren, men så skal man heller ikke tillægge nye dimser mere værdi, mener teamchefen

BARCELONA (Ekstra Bladet): Sidste sæson tog Renaults fabriksteam et markant skridt frem i holdene interne hakkeordenen efter store aerodynamiske ændringer til Storbritanniens Grand Prix i juli på Silverstone.

Men det er så formentlig også seneste gang, at en opgraderingspakke har vist SÅ effektiv, at alle kunne se det umiddelbart på tidstavlen.

Se på sidste weekends grandprix i Spanien.

Her lovede især McLaren et kæmpe skridt fremad; ifølge Fernando Alonso leverede pakken som forventet, men teamet var nu stadig langsommere end både Haas og Renault.

- De er overvurderet efter min mening. Alle havde opgraderinger med, som skulle gøre dem mindst et halvt sekund hurtigere og ikke meget ændrede sig i rangeringen. Og vi havde ingenting med, lige så du ved det, sagde Günther Steiner til Ekstra Bladet i Spanien.

- Efter min mening hjælper opgraderinger, men ikke på samme magiske måde som i 70’erne eller 80’erne, hvor teknologien ikke var så avanceret. Det er dygtige folk, som sidder med det her, og de misser ikke noget i fjor, som lige pludselig giver os et halvt sekund nu.

Kevin Magnussen nåede 75 omgange og kørte 1.18,274 minutter på hypersoft, før han forårsagede røde flag på grund af tekniske problemer med VF18'eren. Foto: imago sport/All Over Press

Ofte er det historien om, hvordan en fjer blev til fem høns.

Finder de aerodynamiske udviklere på modellen i vindtunnelen et fremskridt på en tiendedel af et sekund, bliver det hurtigt til to tiendedele ved kaffemaskinen.

Som bliver fordoblet til 0,4 sekunder, når en aerodynamisk ingeniør for første gang møder en løbsingeniør. Og så venter der lige pludselig et skridt frem på 0,8 sekunder, når kørerne hører om de nye dimser for første gang.

Haas F1 Team medbringer sin første større opgradering om et løb eller to. Måske allerede i Monaco, men formentlig snarere i Canada eller Frankrig. Under denne uges test fik man et glimt af kommende ændringer, der byder på blandt andet en ændret næse og modifikationer på frontvingens sider.

Teamet forventer at kunne holde trit i udviklingskapløbet, selv om det ikke medbringer nye dele så hyppigt som nogle af konkurrenterne.

- Forhåbentlig giver den os noget, men jeg forventer ikke, at tingene ændrer sig helt vildt. Som du kan se, har andre medbragt deres opgraderinger uden at finde en masse tid. I det mindste giver det også noget selvtillid, når vi ikke behøver at skulle ud og finde et halvt sekund for at bibeholde vores position, sagde Kevin Magnussen i Barcelona.

129 omgange blev det til for Romain Grosjean tirsdag. Franskmanden kørte 1.18,449 på hypersoft. Red Bull toppede testens første dag og Mercedes på den anden. Foto: imago sport/All Over Press

Under ugens test prøvede begge Haas-kørere også det nye lyserøde hypersoft-dæk for første gang. Det kommer i brug til grandprixet om en uge i Monaco.

Både Romain Grosjean og Kevin Magnussen blev noteret for fjerdehurtigste tid på deres respektive testdage. Danskeren var hurtigere internt hos Haas, men der blev generelt kørt hurtigere tider om onsdagen sammenlignet med tirsdag.

Til gengæld nåede Magnussen væsentligt færre omgange. Halvanden time inde i eftermiddagens session blev han bedt om at parkere raceren på grund af et problem med bilens lufttrykssystem. Torsdag tweetede danskeren, at det tekniske problem ikke var noget, der vakte bekymring.

Det gør til gengæld ændringerne i reglementet til næste år, som kan få konsekvenser for Haas' udviklingsplaner - se mere her.

