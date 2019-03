Haas i kæmpe bluff: I må vente

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Lige så meget som I ikke kan lide det, bliver vi nødt til at vente et døgn på svarene.

Haas-teamchef Günther Steiner smiler, da han endnu en gang gentager det budskab, som kørere og chefer har sagt siden vintertest. Først til kvalifikationen lørdag i Melbourne smider holdene alle klæder og viser, hvordan det rent faktisk ser ud i 2019.

- Følelsen er den samme som sidste år. Vi er fulde af selvtillid, men vi kender ikke de sidste to tiendedele, og dem finder finder vi ikke ud af, før vi begynder at køre rigtigt racerløb lørdag eftermiddag til kvalifikationen, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- Der er ingen grund til flere spekulationer. Om et døgn har vi svarene.

Bluffnumre fra test fortsatte under fredagens træninger, som grundlæggende bekræfter billedet fra vintertest.

Haas-teamet er ved starten af sæsonen mellem fjerde- og sjettehurtigst i konkurrence med Renault og Alfa Romeo. Og Toro Rosso spiller en jokerrolle først på sæsonen.

Mercedes overraskede mest ved at dominere de øvrige topteams, men ingen tror på, at Ferrari er lige så langsomme, som de var denne fredag. Samtidigt forventes også Red Bull at trække fra, når det gælder.

Toppen af midterfeltet ligger inden for et par tiendedele af et sekund. Uagtet hvor gerne man vil lægge en masse i disse træningstider, har Haas-bossen ret: Først under tidtagningen kommer svarene.

Sidste år var Kevin Magnussens bedste omgang under kvalifikation halvandet sekund hurtigere end Haas’ hurtigste om fredagen. Og over to sekunder bedre end hans egen bedste træningstid.

2,7 sekunder afskilte Lewis Hamilton om fredagen og britens pole-position …

Lewis Hamilton har indtil videre præsteret bedst og har i skrivende stund den hurtigste tid. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix

Alle har mere at skyde med. Spørgsmålet er hvor meget.

- Jeg tror, at det er rigtig tæt i midterfeltet. Fire-fem tiendedele kommer til at afgøre det, og alle har en margen i motorindstillinger, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Man ved, at benzinen er nogenlunde ens for folk i de her sessions. Nogle kører med 40 kg, nogle med 30, nogle måske med 20. Så der er op til 20 kilos forskel. Det er stadig seks-syv tiendedele, plus hvad der er i motorerne. Nogle kører to tiendedele fra, hvad de kan. Andre fem eller syv.

- De tre forreste teams er stadig et sekund foran, men midterfeltet virker sindssygt tæt. Toro Rosso, Alfa Romeo og Renault er godt med. Jeg ved ikke, hvor Racing Point og McLaren er. Tæt er det, siger han.

Stemningen i begge sider af Haas-garagen er god. Kørerne giver fortsat udtryk for, at bilen føles, som den skal, og de havde ikke samme udfordringer rundt på Albert Park på de blødere dæktyper som under vintertesten.

- Jeg tror endnu ikke, vi har set det fulde billede. Mercedes er meget hurtige. Det er dagens overraskelse. Men ellers er det ret tæt, hvad vi ønsker i Formel 1. Lad os se i morgen, når alle skruer helt op til kvalifikationen, kører med lidt benzin og presser motoren til det maksimale, siger Romain Grosjean.

- Det vigtigste i dag var at få den rigtige fornemmelse, og den var endnu bedre end til testen i Barcelona.

- Mon ikke Ferrari gemmer på meget mere? Hvad, vi ved, er, at midterfeltet er meget tæt. Og det er spændende!

Følg kvalifikationen til Australiens Grand Prix fra klokken 7.00 dansk tid.

Se også: Bizar F1-start: Topteams i problemer

F1-komet stak sin døende far en hvid løgn