Haas jagter svar: - Vi er forsigtige

Haas fortsætter med at flyve under radaren til vintertest, men insisterer på, at alt kører efter planen

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Mercedes er et ufatteligt Formel 1-team som syvende år i træk sætter barren højest i Formel 1.

Racing Point tegner til at være holdet, som har gjort de største fremskridt henover vinteren og formentlig leder midterfeltet an, når det bliver alvor.

Mens Ferrrari - måske - er problemer.

Sådan lyder overskrifterne, efter de ti teams tog hul på anden og sidste testuge før 2020-sæsonen.

Haas fortsætter med at gøre så lidt opmærksom på sig selv, at det er bemærkelsesværdigt i sig selv.

Romain Grosjean tilbragte hele dagen i VF-20’eren og nåede 107 omgange. Franskmanden hurtigste tid rakte kun til være 16. bedst ud af de 19 kørere, som var i aktion. Som det eneste team havde Haas ikke splittet tjansen mellem kørerne.

Alfa Romeos testkører Robert Kubica førte feltet an og var onsdag den eneste under 1,17 minutter rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Endnu har Haas-teamet ikke forsøgt sig med kval- eller løbssimulationer og fastholder, at man ikke skal lægge det store i tiderne.

Oven på sidste års skuffelse er testplanerne anderledes. For 12 måneder var stemningen yderst positiv på teamet, bilen virkede hurtig sammenlignet med rivalerne, men som bekendt begyndt sæsonen allerede at falde fra hinanden fra løb to.

- Vi prøver mere forskellige setups og muligheder med bilen, end vi gjorde i fjor. Sidste år kørte vi hurtigt og lavede kun småjusteringer. Nu udforsker vi mere, forklarer Romain Grosjean til Ekstra Bladet.

Det betød en dag med kortere stints og test af forskellige aerodynamiske dele og opsætninger af bilen.

Vintertest dag fire - de bedste billeder fra Jan Sommer 1 af 12 Romain Grosjean sendes afsted til onsdagns test på Circuit de Catalunya nord for Barcelona. 2 af 12 3 af 12 4 af 12 Max Verstappen (NL) i Red Bull nr. 3 afbrød Formel 1-test på Circuit de Catalunya nord for Barcelona før tid da bilen pludselig gik ud. 5 af 12 Verdensmester Lewis Hamilton i pit. 6 af 12 Sebastian Vettel kørte hele formiddagen for Ferrari. 7 af 12 Sergio Perez (MEX) inspicerer Racing Points bil før onsdagens Formel1-test i Barcelona på Circuit de Catalunya nord for Barcelona. 8 af 12 Haas-teamet var ind og ud af garagen hele dagen. 9 af 12 Racing Point. Er blevet beskyldt for at være en tro kopi af Mercedes vindende bil fra sidste år. 10 af 12 11 af 12 Renault med Daniel Riccirado stoppede inden den var nået ud af pitten. 12 af 12 Lando Norris fra McLaren forsøger at holde sig varm på en kold spansk morgen.

- Vi har ikke rigtigt arbejdet med at optimere bilen til banen, så jeg er ikke så bekymret. Den er meget anderledes fra i fjor, og vi er på rette vej i alle aspekter.

- Mit største fokus er at få bilen til at føles godt, køre stabilt og have så mange muligheder i setuppet som muligt til, når vi kommer til en bane, hvor vi har udfordringer. I det aspekt var det en positiv dag, siger Grosjean.

Endnu tør han ikke spå om, hvorvidt sidste års kvaler er fortid.

- Det vil tiden vise, for vi var hurtige her under test (sidste år, red.). Vi er forsigtige med alt og prøver at være analytiske. Med hvad der skete i fjor, er det svært for os at være fyldt med selvtillid og sige, at vi er en meget god bil, konstaterer han.

Humøret fejlede ikke noget hos Romain Grosjean trods endnu en anonym testdag. Foto: Jan Sommer

Seriøst hurtige F1-racere: Testrekord smadret

Har Mercedes fundet et smuthul? Tricket alle taler om

F1-kopister: Tænk før I taler!

Kevin Magnussen sidder i bilen hele torsdagen, inden Haas-duoen får fire timer hver fredag. Først når VF-20’eren bliver sluppet løs i en kvalifikations-simulation og endnu vigtigere en fuld løbsdistance, får man reelle indikationer om, hvor god (eller dårlig) Haas’ racer er.

Teamchef Günther Steiner vil ikke afsløre testprogrammet for de sidste dage, men som minium vil der fredag bliver arbejdet lidt mere med performance.

- Alle laver løbssimulationer på et tidspunkt. Vi fortsætter med vores plan, og der er kun to dage tilbage. På sidstedagen laver de fleste det samme, og det gør vi også, siger han.

F1-vintertest – dag fire 1. Robert Kubica (Alfa Romeo) 1.16,942 minutter – 53 omgange 2. Max Verstappen (Red Bull) 1.17,347 minutter - 84 omgange 3. Sergio Perez (Racing Point) 1.17,428 minutter - 84 omgange 4. Daniil Kvyat (AlphaTauri) 1.17,456 minutter - 61 omgange 5. Pierre Gasly (AlphaTauri )1.17,540 minutter - 25 omgange 6. Alex Albon (Red Bull) 1.17,550 minutter - 29 omgange 7. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.17,562 minutter - 89 omgange 8. Lance Stroll (Racing Point) 1.17,787 minutter - 43 omgange 9. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.18,100 minutter - 90 omgange 10. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.18,113 minutter - 84 omgange 11. Daniel Ricciardo (Renault) 1.18,214 minutter - 53 omgange 12. Carlos Sainz (McLaren) 1.18,221 minutter - 46 omgange 13. Charles Leclerc (Ferrari ) 1.18,244 minutter - 80 omgange 14. Nicholas Latifi (Williams) 1.18,300 minutter - 48 omgange 15. George Russell (Williams) 1.18,535 minutter - 59 omgange 16. Romain Grosjean (Haas) 1.18,670 minutter - 107 omgange 17. Lando Norris (McLaren) 1.18,826 minutter - 57 omgange 18. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.19,515 minutter - 51 omgange 19 Esteban Ocon (Renault) 1.21,542 minutter - 74 omgange

Fire vink om Kevins 2020

Kevins hede Ferrari-drøm - og de lukkede døre