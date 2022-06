Haas-jubel: - Vores bedste nogensinde

Med lidt hjælp fra vejrguderne lykkedes det Haas-duoen at sikre tredje startrække til Canadas Grand Prix.

Bossen var selvsagt en glad mand.

- En meget god dag for teamet. Jeg synes, at det er vores bedste samlede kvalifikation nogensinde. Begge kørere gjorde et godt stykke arbejde; det samme gjorde teamet i meget udfordrende forhold, som hele tiden ændrede sig, sagde teamchef Günther Steiner.

- Alle holdt hovedet koldt, og vi fik det bedste ud af det. Alt kørte som smurt. En stor tak til mekanikerne, som arbejdede natten over, fordi vi skulle reparere et problem på Kevins bil (med gearkassen, red.)

- Nu ser vi frem til løbet, og forhåbentlig kommer vi hjem med point, siger Steiner.

Resultatet er en tangering af Haas-teamets bedste kollektive tidtagning.

Jubel i Haas-garagen. Foto: Christinne Muschi/Ritzau Scanpix

Kun en gang - til Tysklands Grand Prix i 2018 - sikrede Kevin Magnussen og Roman Grosjean tredje startrække.

Dengang betød regn under løbet, at tidtagningen ikke blev fulgt op af et godt resultat i løbet.

For Mick Schumacher var sjettepladsen F1-karrierens bedste tidtagning og en tiltrængt oprejsning efter en svær pointløs sæsonstart.

- Jeg har altid elsket våde forhold som disse, hvor man prøver at finde grænsen. Til en tidtagning og på en bane som denne er der større potentiale som kører for at vise, hvad man kan, og jeg føler, at det er, hvad jeg gjorde i dag, sagde Schumacher, som dog ikke følte, at han fik det maksimale ud af sit sidste dæk.

Smil hos Günther Steiner. Foto: Carl Bingham/Haas F1 Team

Målet er naturligvis endelig at lande en top ti-placering i et grandprix.

- Jeg håber på at holde min position, score point og få et rent løb. Der er nogle hurtigere biler bag os, men vi gør vores bedste.

