Haas klar med løsning før skræk-weekend

Kvalifikationen til Mexicos Grand Prix blev et lavpunkt for Haas i fjor, hvor duoen kvalificerede sig bagerst. Ny køling skulle sikre en mere almindelig weekend

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Årets værste scenarie for Haas, lød forudsigelserne i fjor før Mexicos Grand Prix. Både teamchefens og kørernes bange anelser holdt stik.

Selv om Kevin Magnussen i selve løbet kørte en overraskende ottendeplads hjem, kvalificerede Haas-duoen sig allerbagerst. Med agterlanternen Sauber foran sig, som på det tidspunkt benyttede gamle Ferrari-motorer.

Mexicos Citys tynde luft i 2200 meters højde gjorde ekstra ondt på det amerikanske team.

Alligevel er teamet noget mere fortrøstningsfulde før dette års møde med Autódromo Hermanos Rodríguez.

- Sidste år mistede vi meget downforce (vejgreb) på grund af de problemer med kølingen, der opstår i denne højde. Ved at køle mere, mistede vi meget downforce. Vi var ineffektive der, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Vi har arbejdet en del med det og medbringer et specifikt ‘body kit’ hertil. Man mister altid downforce, når man køler mere, men det bliver ikke på samme måde som sidste år, siger han.

Den tynde luft mindsker luftmodstanden, og aerodynamikken fungerer anderledes, så bilerne ikke genererer så meget downforce som ved havets overflade. I lavere lufttryk er det også sværere at køle bil og bremser ned - ligesom turboerne kommer på overarbejde.

Opdateringen skulle hjælpe på sidste års problemer.

- Jeg har højere forventninger til i år. Sidste åbnede vi kølingen meget for afhjælpe situationen. Det skulle være bedre i år og blive en mere normal weekend for os, siger Kevin Magnussen.

Haas virkede dog ikke synderligt hurtige under første træning. Hypersoft-dækket har drillet dem det meste af året, og det lader til at blive endnu et løb, hvor Pirellis blødeste dæk kun fungerer på en enkelt omgang.

Og derefter falder fra hinanden. Mange af kørere klagede over, at de faldt fra hinanden eller var som ‘tyggegummi’, som Kevin Magnussen konstaterede over radioen.

Red Bull-duoen førte tiderne an foran Renault, Mercedes og Ferrari.

Anden træning kommer til at give et klarere billede af weekendens styrkeforhold - følg med live på ekstrabladet.dk fra klokken 21

