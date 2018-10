Haas klar med strategien: K-Magic, tak

Der skal et mexicansk mirakel til som i fjor, hvis Haas skal sikre point søndag. Men der er gode muligheder for et dramatisk grandprix

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Haas tilsat Mexico er ikke noget lækkert krydderi, konstaterede Romain Grosjean ovenpå årets mest skuffende tidtagning for Haas-teamet.

På intet tidspunkt i Mexico har teamet kunne få det drilske hypersoft-dæk til at fungere. Efter straffe starter Kevin Magnussen og Romain Grosjean henholdsvis 16 og 18.

Da Ekstra Bladet talte med kørere og Günther Steiner var der ingen tvivl om behovet for en gentagelse af det mirakel, Kevin Magnussen leverede på samme bane i fjor. Haas-duoen var da langsomt om lørdagen, men startede lidt længere fremme på grund af andres motorstraffe.

Grundlagt med en kanonstart fra 14. pladsen, sikrede danskeren en usandsynlig ottendeplads.

Samme drys K-Magic er der behov for i år.

- Først og fremmest må der ikke komme nedbør. Hvis det regner, kan vi ikke score point. Jeg tror nogle folk, bliver nødt til at køre en to-stopper. Forhåbentlig kan vi nøjes med et. Men vi er bare lidt for langt ude af position til point. Uden lidt magi bliver meget svært, siger Günther Steiner.

Så Haas-strategerne kommer til at krydse alt, hvad krydses kan. De religiøse kan meget vel bede til både deres gud og vejrguderne. Og faktisk vil regn efter cirka tiende omgang være fantastisk for Haas. Meterologerne holder døren åben for alle scenarier.

Med to suveræne Red Bull i forreste række, hvor aggressive Max Verstappen skuffede sig selv ved at se sig slået af teamkammeraten Daniel Ricciardo med sølle 26 tusindedele af et sekund, er der garanti for gnister i kampen om sejren.

Red Bull har været suveræne i Mexico, men Daniel Ricciardo og Max Verstappen kommer med garanti ikke til at tage hensyn til hinanden. Begge vil vinde. Foto: AP

Samtidig skal Ferraris Sebastian Vettel fra fjerde startposition vinde løbet, hvis han skal holde liv i den usandsynlige VM-drøm. Lewis Hamilton derimod kan sikre sin femte VM-titel med en syvendeplads uagtet de øvriges resultater.

Haas og Kevin Magnussens øjne er rettet mod Renault og Sauber, som starter på brugte hypersoft. Under træning faldt de meget hurtigt fra hinanden; i Romains Grosjean tilfælde var de syv sekunder langsommere efter fire omgange …

Ifølge Haas-ingeniørerne er ulempen ved hypersoft så stor, at det er bedre at starte 15’er på friske dæk end syver på brugte lyserøde sutter.

Derfor er det altafgørende, at Renault og Sauber ikke slipper ud af den klemme ved at kunne begynde på regndæk.

- Jeg siger ikke, at løbet ikke bliver spændende. Jeg håber, det bliver rigtig spændende. For os kan det kun gå frem. Ingen ved rigtig, hvad de fire biler i top-ti på hypersoft vil gøre … Det regnede i nat, og det skal regne igen, så banen vaskes ren. I teorien skulle hypersoft-dækket blive slidt hurtigt, men det gør ultrasoftdækket også.

- Vi skal kigge grundigt på mulighederne, men jeg er glad, at det er her, vi starter i denne position og ikke Japan, Singapore eller Monte-Carlo, for så ender man bare der, siger teamchefen.

Artiklen fortsætter under billederne

Foto: AP

Løbet i Mexico tegner til at blive en fest. Foto: AP

Trods endnu en skoddag i Mexico valgte Kevin Magnussen også at anskue situationen (forholdsvist) positivt.

- Det er aldrig ovre, før det er ovre.

- Alle har problemer med graining (slitage af dækkene). Selv om vores fart i løbstrim ikke var fantastisk, kan vi måske komme i en situation, hvor vi ikke slider så meget på dem som de andre. Det er vores mulighed. Hvornår vi skal opnå det, ved jeg ikke, siger han.

Sidste år var et meget langt stint, hvor Magnussen holdt liv i sine dæk en stor del af grunden til den overraskende ottendeplads.

Alle teams har haft deres udfordringer med Pirellis blødeste dæktype, men problemerne har været størst hos Haas. Hvilket kom bag på Magnussen, der gik glip af tredje træning på grund af et mindre teknisk problem med Ferrari-motoren.

- Helt ærligt var jeg positiv, for selv om jeg ikke kørte en god omgang fredag, havde jeg en fin fornemmelse i bilen. Jeg kunne se omgangen for mig i mit hoved, som bilen var i anden træning.

- Jeg missede tredje træning, men forventede den samme bil som i anden træning. Og den var slet ikke sådan. Jeg fik tre forsøg i Q1, og de var alle fuldstændigt forskellige. Vi har lige set på data, og det er som tre forskellige biler på samme dæk. Det er ret tydeligt, at vi ikke fik dem ind i det rette arbejdsvindue, siger danskeren, som tabte endnu endnu kval-duel til sin teamkammerat.

Grosjean starter dog bagved, da han har en straf med fra USA.

Slitage af dæk bliver den helt store faktor, men det gør kølingen af racerne også i denne tynde luft 2200 meter over havets overflade.

- Der bliver masser at se til. Formentlig vil min ingeniør fortælle mig, at jeg skal køle bremser og motor, undgå at glide på forhjulene samtidigt med, at vi skal kæmpe mod de andre. Det bliver en sjov dag på kontoret, konstaterer Grosjean.

Selv om sandsynligheden for en Haas-overraskelse er lille, er der rigtig gode chancer for et underholdene og dramatisk grandprix.

Især hvis starten går uden regn …

