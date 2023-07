Haas-kludder igen: Sker for tit

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): Man scorer aldrig point i et sprintløb, når man som Kevin Magnussen og Nico Hülkenberg startede 18 og 20.

Heller ikke under svære forhold, hvor ingen udover vinderen Max Verstappen (Red Bull) og den overraskende toer Oscar Piastri (McLaren) kunne se det store på grund af voldsomme byger før den forsinkede start.

Overraskelse på tredjepladsen, Pierre Gasly (Alpine) erklærede, at han intet kunne se med al det spray, bilerne sendte i luften.

Haas-duoen så det ternede flag som nummer 14 og 17.

Men slaget var allerede tabt først på eftermiddagen, efter teamet havde storkikset strategien til kvalifikationen.

Undskyldningerne flød over teamradioen fra både løbsingeniørerne og chefingeniør Ayao Komatsu, som indrømmede, at han tog fejl.

Annonce:

Tager den internt

Kevin Magnussen var ikke meget for at uddybe, hvad der blev sagt efterfølgende, da Ekstra Bladet talte med danskeren på Spa.

- Helt ærligt synes jeg ikke, at det giver mening at tale med jer om det, når jeg ikke har det fulde billede. Det er ikke fair over for teamet.

De våde forhold på Spa var en god mulighed for de mindre teams til at levere en overraskelse. Indtil videre er den udeblevet. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

- Vi kludrede i det i tidtagningen. Vi er nødt at gå igennem det og se, hvad vi kan lære. Fordi vi har gjort det for mange gange i år. Vi er nødt til at lære af det, sagde han.

Regn udsatte starten, men alle var på intermediates, da den gik i gang.

Interessant plan

To (!) gange afbrød Haas kørernes omgange, sendte dem gennem pitten og satte friske dæk på, før de blev sat i gang igen. Men uden at sætte omgangstider.

Argumentet var, at teamet skulle bruge optimale betingelser for at avancere. I praksis var strategien umulig, for tiden var så stram, at det sidste sving var en parkeringsplads uden mulighed for at køre en omgang uden for meget spray og beskidt luft.

Det afgørende forsøg lignede starten af et løb.

Sprintløbet fik fra regndæk til intermediates - og blev næsten tørt nok til slicks. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

Annonce:

Magnussens sidste omgang var langsommere, end den han lige haft fået besked på at afbryde. Og Nico Hülkenberg nåede slet ikke frem i tide til at sætte en tid.

Over radioen kaldte han det ‘en meget interessant eksekvering’.

Tricky session

Bagefter var han ligesom sin danske kollega mere diplomatisk.

- På en eller anden måde kiksede vi timingen og fik aldrig en omgangstid på tavlen. Ikke fantastisk, men tricky session, sagde han.

Kevin Magnussen har tre strafplaceringer med sig til søndagens grandprix for at have hindret Charles Lerclerc (Ferrari), så han starter med 16’er med Hülkenberg på sidstepladsen.

Efter tre dage med konstante byger lader søndagen til at blive tør.

- Vi får se. Vi har ikke kørt nogen omgange endnu under tørre forhold i den her uge, så vi ved ikke, hvor vi er, og hvordan det udvikler sig, siger Magnussen.