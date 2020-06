Haas kommet for at blive

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Fire teams kunne bukke under, hvis ikke coronakrisen blev håndteret ordentligt, lød den dystre spådom i april fra McLarens teamchef Zak Brown.

Amerikanerens egne arbejdsgivere meddelte for nyligt, at man er villig til at sælge 30 procent af sine aktier for at rejse kapital, efter salget af luksussportsvogne er gået i stå.

Hæderkronede Williams jagter også ny storinvestor eller ejer for at overleve.

Alligevel er der udsigt til, at de nuværende ti teams også er at finde på gridden i 2021.

Sænkelsen af det kommende budgetloft til 145 millioner dollar samt udsigten til en mere ligelig og fair fordeling af sportens indtægter gør udslaget.

Allerede før man kendte til eksistensen af covid-19, blev der sat spørgsmålstegn ved Haas-teamets fremtid i Formel 1, fordi teamejer Gene Haas ikke er i sporten bare for at være med, men aldrig vil kunne sikre økonomien til at tage kampen op mod de store under de gamle regler.

Noget positivt er der kommet ud pandemien, for den muliggjorde en mere økonomisk bæredygtig retning for F1.

- Jeg er meget positiv med, hvor vi står nu, og hvordan vi kommer igennem denne svære tid med coronavirus. Vi gør det rigtige og bruger ikke mere, end hvad vi har. Derfor tror jeg, at Haas er kommet for at blive, siger teamchef Günther Steiner til blandt andre Ekstra Bladet.

Når budgetloftet er fuldt implementeret, vil der ‘kun’ være omkring 20 millioner dollars årligt i forskel på driften af holdene.

Økonomien er altafgørende for, at Gene Haas før næste sæson underskriver en ny femårig aftale.

Hvordan tjener man en lille formue i Formel 1? Man starter med en stor, hedder det sig. Omkostningerne var løbet løbsk, hvor kun de allerstørste brands beskyttet af lukrative særbetalinger kunne få budgettet til at hænge sammen.

- Der er en mulighed for at få forretningen til at løbe rundt i fremtiden, hvis man gør et godt stykke arbejde. Jeg tror, de store teams kan tjene penge, hvis de kan beholde deres sponsorater. Fordelingen af præmiepenge bliver mere lige i den nye kommercielle aftale, siger Haas-teamchefen.

- Mit mål er at få regnskabet til at balancere for Mr. Haas. Hvis det lykkes, vil han helt sikkert skrive under på Concorde-aftalen. Først og fremmest har vi endnu ikke set den nye kommercielle aftale. Vi kender kun råskitsen, men den burde komme inden for de næste uger eller måneder. Det har taget lidt længere tid, fordi det nye budgetloft skulle gennemføres.

- Når vi har den, kan Mr. Haas beslutte, hvad han gør. I øjeblikket er det hans hensigt at blive i sporten. Men før den underskrevet, kan jeg ikke sige, hvad der sker, for teamet er 100 procent eje af ham og ingen andre. Han træffer beslutningerne, siger Günther Steiner.

