Haas-konflikt sker igen: Hovedpinen værd

MONACO (Ekstra Bladet): Hvad der præcist blev sagt mellem Günther Steiner og Haas-bossens to kørere på første sal i teamets mobile hovedkvarter efter det dramatiske sammenstød under Spaniens Grand Prix, forbliver mellem de tre.

Kevin Magnussen slår bataljen hen med vittigheder.

Trods forsatte diplomatiske udmeldinger føler Romain Grosjean tydeligt, at hans danske teamkammerat gik over stregen.

Günther Steiner derimod gør sig ingen forhåbninger om at undgå gentagelse i fremtiden. Om end sagen principielt blev lukket med et håndtryk mellem de to kørere for halvanden uge siden i Spanien.

Duoen er tæt matchet, at de konstant vil kæmpe om de samme placeringer. Hvilket teambossen betegner som et positivt problem.

For Günther Steiner er det en fjern tanke, hvis han fra pitvæggen skal beordre sine kørere til at holde deres positioner næste gang et grandprix bliver genstartet efter en periode med safetycar. På trods af at betyder fremtidige hovedpiner på grund af deres kampiver.

- I hjertet er jeg en racer. Hvornår træffer man sådan en beslutning? Det kan du kun gøre, hvis du har en første- og en andenkører. Det ønsker jeg ikke, for de er lige gode, siger han til Ekstra Bladet.

- Du kender mig. Jeg kan også godt lide en god kamp. Men anden gang (da Grosjean kørte af banen) var jeg sådan ‘wow’; nu stopper det. Er man bagklog, ved man alt. Men for mig var det racing.

- Ja, vi tabte nogle point. Er jeg glad. Nej. Men det ville være for kedeligt at træffe sådan en beslutning, siger han.

Selv hvis Kevin Magnussen havde undladt at angribe, er der ingen garantier for, at duoen var sluttet syver og otter i stedet for syver og tier.

- Der sker ting omkring dem. Ved en genstart kan du ikke sige, at den ene skal blive bag den anden. Har den forreste en dårlig start, kan det være, fem andre overhaler os. Hver situation er forskellig.

- På en måde er jeg ret glad for, at vi har to kørere, som hele tiden er tæt på hinanden. Se på hvordan vi har kvalificeret os i år. Med en undtagelse sammen hele tiden. Hvilket betyder, at de begge er stærke. Ja, det er sværere at håndtere, men det er godt, at vi konstant præsterer. Også selv om det kan give lidt hovedpine om søndagen.

Store smil i London da årets racer blev præsenteret. De var i den grad stivnet efter seneste løb. Foto: Haas F1 Team

Officielt er der ikke udpeget en skyldig. Og det er bliver der heller ikke.

- Det er en fin linje, for de kæmpede hårdt, men de prøvede ikke at skubbe hinanden af med vilje. Vi var nødt til at tale om det, men jeg ville ikke sidde der og være dommer.

- De to talte sammen, og til sidst var atmosfæren; måske gav vi den i kampens hede lidt for meget gas, men det sker i racing.

Bossen frygter ikke, at det kommer til at påvirke kørernes forhold til hinanden, som man ofte har set det i F1-historien.

- At kalde dem gode venner er en overdrivelse. Men de kommer stadig fint ud af det med hinanden. Om søndagen gav de hinanden hånden.

Pitstop-træning i Monaco. I dette løb er det bedste overhalingsmulighed. Foto: BORIS HORVAT/AFP/Ritzau Scanpix

- Men de vidste præcist, hvad de lavede. De racer derude, og individuelt ved hver af dem, hvad han ikke burde have gjort. Jeg ville ikke have, at deres forhold og indbyrdes respekt forringes på grund af scenarie som dette. Det tror jeg, vi opnåede, siger Steiner.

Før afrunder emnet med et smil og sin vanlige lune:

- Det kan være berømte sidste ord, før starten går på søndag ...

