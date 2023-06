Haas-krise: Ensrettet den gale vej!

‘En ensrettet vej i den forkerte retning’, kaldte Nico Hülkenberg sit grandprix i Canada, hvor en startplacering som femmer endte på 15. pladsen.

Godt hjulpet af en safetycar på det helt forkerte tidspunkt.

Hans danske teamkammerat, Kevin Magnussens, løb endte også på en ensrettet vej. Tvunget ned ad en afkørsel, da Nyck de Vries sendte sin Alpha Tauri lidt optimistisk indenom, låste hjulene og fortsatte ligeud.

- En ren racing-hændelse. Hvis du ikke tager risiko, sker der ikke noget overhovedet, forklarede hollænderen efterfølgende.

Dommerne mente ikke, at nogen var skyld i den bizarre afkørsel.

George Russell overhaler Kevin Magnussen og Nyck de Vries. Herefter forsøgte hollænderen en optimistisk overhaling. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Kevin Magnussen hidsede sig heller ikke op over situationen, selv om den kostede ham et halvt minut og sidste chance for at levere noget i løbet.

Annonce:

- Jeg tror bare, at han missede sit bremsepunkt. Han fortsatte ligeud, og jeg var på ydersiden, så jeg kunne ikke dreje ind. Selv om jeg bremsede tidligt nok, blev jeg blokeret.

- Det var uheldigt, men vi var bare for langsomme til at virkelig at være i spil til point, sagde Magnussen efter løbet.

Danskerens frustrationer var rettet andetsteds.

- Generelt manglede vi bare fart i forhold til, hvor vi ønsker at være, og vi kæmpede igen med dæk - i hvert fald mere end de andre. Barskt igen. Bilen har fart på en enkelt omgang, men vi skal arbejde hårdt på at beholde den styrke om søndagen.

Dækslid var igen temaet for Haas-teamet. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

For uanset alskens ulykker og uheld var ingen af Haas-kørerne kommet fra Canada med point, når 18 biler gennemførte. Selv med Hülkenbergs fornemme startplacering.

Teamchef Günther Steiner opsummerede løbet således:

- Resultatet er ikke, hvad vi ønsker og er meget skuffende.

- Problemet er, at når vi kommer ind i trafik og bag andre biler, er vores dækslid enormt. Vi får ikke grebet i dækkene tilbage og ryger bagud.

- Lige så snart den rene luft forsvinder, begynder sliddet.

- Vi er nødt til at finde en løsning og ikke gemme os bag gode resultater i kvalifikationen.

Haas falder en enkelt plads tilbage i konstruktør-VM til ottendepladsen, da Valtteri Bottas scorede et enkelt point til Alfa Romeo. Samtidigt betød Alexander Albons strålende syvendeplads, at Williams rykker op på niendepladsen og nu kun er et point efter.