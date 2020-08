Haas må gamble: Kræver noget særligt

Forventningerne til kvalifikationen blev ikke indfriet hos Haas, der skal bruge gode starter for at kunne nå top ti

Kvalifikationen på Circuit de Barcelona-Catalunya gik ikke så godt, som Haas-teamet havde håbet på efter fredagens positive træningstider.

Romain Grosjean fandt sig aldrig til rette i bilen, efter motorenheden og gearkassen krævede et skift, og Kevin Magnussen blev forstyrret af Daniil Kvyat på sit første forsøg og en kæmpe trafikprop på det andet.

Haas-duoen starter derfor som 16’er og 17’er søndag.

Den 27-årige dansker var lidt ærgerlig, da Ekstra Bladet talte med ham.:

- Q2 var muligt, og hvem ved, når det er så tæt. Jeg var i det miks, men endte bare på den forkerte side af forskellige årsager.

- Det var ikke en god position, men vi var et sekund fra hurtigste tid (i Q1); og det er det tætteste feltet har været i år. Der skal ikke meget til.

Circuit de Barcelona-Catalunya er notorisk svær at overhale på og samtidig barsk ved dækkene. Den hårdeste type bryder kørerne sig dog ikke om, og den er langsom sammenlignet med de andre muligheder.

Pirelli vurderer forskellige varianter af to-stoppere som det bedste valg.

Haas er dog tvunget til at gamble for at nå pointene.

- At komme i top ti bliver en hård opgave fra vores startposition. Løbet er hårdt ved dækkene, og du kan ikke rigtig overhale, så hvis du kan køre en et-stopper, vil det være godt, men jeg ved ikke, om nogen er i stand til det, siger Kevin Magnussen.

- Det bliver meget svært og vil kræve noget særligt for at nå det.

Sætter huden på højkant

Teamchef Günther Steiner håber, at de gode takter fra træningerne viser sig i løbet.

- Vores mulighed er at overføre den gode fart i løbstrim, som vi simulerede fredag. Forhåbentligt får vi gode starter og bliver ikke fanget i den store trafikprop, for det er ikke let at overhale her, siger han til Ekstra Bladet.

- Dæksliddet i den her hede kan blive høj. Forhåbentlig er det ikke os, det rammer.

Teammanager Pete Crolla og Kevin Magnussen var ved stewards to gange i løbet af lørdagen, men det ændrede ikke noget ved startplaceringen søndag.

Alpha Tauris Daniil Kvyat slap med en advarsel for at spærre for Kevin Magnussens første forsøg under tidtagningen.

- Kvyat fik meget sent at vide, at jeg kom. Som kører ved jeg, hvor lidt man kan se, og hvor svære de her situationer er. Han prøvede at gøre, hvad han kunne for at komme af vejen, da han fandt ud af, at jeg var der. Jeg bebrejder ham ikke noget; det var bare en sen radiobesked fra teamet, siger danskeren.

Se også: Crash: - Åh, Magnussen bremsede

Se også: Uventet hjælp til Haas

I tredje træning crashede Renaults Esteban Ocon bag Kevin Magnussen i en bizar situation. Dommere og køreren var enige om, at der var tale om et hændeligt uheld.

- Ocon fik at vide af sit team, at jeg var på en flyvende omgang, hvad jeg ikke var. Jeg havde lige afsluttet en, så han lod mig passere gennem sving tre. Vi fik trafik bagfra, så jeg kørte af linjen for at lade dem komme fordi, og det samme gjorde han. Han så bare ned på det forkerte tidspunkt og blev overrasket, hvor tæt han kom på mig, forklarer Magnussen.

Baghjulene låste, og Ocon endte i væggen. Men franskmanden tog det helt roligt efterfølgende. Han havde fået at vide, at Haas-køreren var på en hurtig omgang.

- Ingen problemer. Kevin er en god kammerat, siger han.

