Haas måtte vælge: Kun ny bil til Kevin

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): Når Haas-teamet til fredagens første træning før Ungarns Grand Prix introducerer sin første og eneste store opgradering af VF-22’eren i denne sæson, får kun Kevin Magnussen glæde af den.

Som Ekstra Bladet kunne berette for to uger siden, er der i første ombæring kun dele nok til en bil.

Mick Schumacher må vente til Belgiens Grand Prix efter Formel 1’s sommerferie.

Det bekræftede teamchef Günther Steiner over for Ekstra Bladet i Frankrig.

- Vi har kun én klar. Det bliver Kevin, som får den, fordi han er forrest i mesterskabet, siger han.

Foto: Tariq Mikkel Khan

For at være på den sikre side, skal holdet have et vist antal reservedele af samme specifikation til rådighed, hvis der sker uheld på banen.

Det har også den fordel, at holdet direkte kan sammenligne data og tider mellem den gamle og nye version af bilen.

Da holdet i maj 2019 senest introducerede en større ændring, virkede den ikke efter hensigten, og man endte med at gå tilbage til gamle dele senere på sæsonen.

Halvvejs gennem sæsonen er der stadig fart i Haas-raceren, selvom den ikke er ændret siden vintertest. Foto: Tariq Mikkel Khan

Denne gang håber og tror teamet, at man er bedre forberedt.

- Vi ved, hvilken forbedring af omgangstid opgraderingen burde give. Vi må bare håbe, at den fungerer, som der står på kassen, siger Günther Steiner.

Williams gjorde det på samme måde med sin store opgradering. Alexander Albon begyndte at teste den for nogle løb siden, mens Nicholas Latifi først fik den helt samme bil på Paul Ricard.

Om forventningerne til den nye version af Haas-raceren sagde Kevin Magnussen efter forrige løb:

- Det er spændende. Man skal være forsigtig med de her opgraderinger, for alle teams har ikke fundet så meget med deres. Forhåbentlig kan vi finde noget med vores. Men jeg forventer ikke et markant ændret billede. Hvis vi kan tage et lille skridt fremad, vil det være godt.

Kevin Magnussen ser frem til at prøve kræfter med den opdaterede version af VF-22'eren. Foto: Tariq Mikkel Khan

- I Østrig var vi sådan fjerde-femte bedst. Alpine, McLaren og vi var stærke, og kan vi blive hos dem, vil det være stort for os. Forhåbentlig vil vores opgradering hjælpe os i front af den gruppe.

