Haas mister topresultat: Dommerne diskvalificerer Grosjean

Haas har netop fået en mavepuster af de helt store.

Kevin Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, formåede at køre en sjetteplads hjem og hente otte point, men begge dele forsvinder nu, for dommerne har dømt franskmandens racer ulovlig.

Løbsdirektør Charlie Whiting fortalte tidligere, at det drejer sig om den forreste kant på Haas-racerens gulv, og det udpensles også i den officielle kendelse, som FIA netop har sendt ud.

Fejlen skal udbedres til Singapores Grand Prix, som finder sted om 14 dage.

Haas har dog retten til at appellere kendelsen, og Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte teamet for en kommentar, men det er endnu ikke lykkedes.

Grosjean kørte fra Sainz på banen - men blev frataget sin flotte placering. Foto: Jan Sommer

De otte point, som Grosjean nu mister, havde ellers sendt Haas op på en drømmeplacering som nummer fire i konstruktørernes mesterskab, men nu får Renault lov at beholde den.

Det var netop Renault, der nedlagde protest mod Grosjeans placering, da løbet på Monza var tilendebragt.

I løbsresultatet gavner det blandt andet Renaults Carlos Sainz og også Williams' Sergej Sirotkin, som scorer sit første VM-point via sin nyvundne tiendeplads.

