Haas-nedtur bedrager

Udefra kan det ligne et fald fra tinderne sammenlignet med sæsonstarten, når Mick Schumacher og Kevin Magnussen søndag holder ved siden af hinanden i ottende startrække som nummer 15 og 16.

Men det er ikke helt så slemt, som det ser ud, mener teamchef Günther Steiner.

Farten i VF-22’eren er der stadig; den er bare sløret af problemerne med blødeste dæktype og tidtagningen.

Derfor er målet søndag point for tredje løb i træk.

- Vi kørte et kort ‘long run’; jeg ved godt, at det lyder dumt, men det lader til, at bilen fungerer bedre på de hårdere dæk, C2-dækket, forhåbentlig sker det søndag. Den performance tyder på, at vi stadig er, hvor vi har været de sidste par løb. Kvalifikationen gik bare ikke som planlagt, siger han til Ekstra Bladet.

- Vi prøver at blive klar til søndag og score nogle point.

Kevin Magnussen i aktion foran et rekordstort publikum i Melbourne. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

Kevin Magnussen var også optimist, selv om han fejlede under tidtagningen.

- Jeg tror ikke, at vi er så langt fra, som vores kvalifikationsposition antyder, men vi er heller ikke så stærke som i Bahrain og Jeddah. Men du går ikke igennem en hel sæson uden nogle svære weekender, og det her er en af dem.

- Vi prøver bare at få noget ud den alligevel. Jeg starter P16; det er ikke fantastisk, men meget kan ske, ligesom meget skete i Bahrain og Jeddah. Jeg er optimist og ser frem til søndagens løb. Jeg ser frem til at kæmpe mig fremad, siger danskeren.

McLaren og Haas har nærmest byttet roller i Australien, hvis man sammenligner med sæsonpremieren, hvilket ikke overrasker Magnussen synderligt. Tværtimod skal man forvente løbende skift i hakkeordenen. Eksempelvis var også Alfa Romeo ringere i Melbourne end i det første løb.

McLaren er anderledes konkurrencedygtige i Melbourne. Foto: William West/Ritzau Scanpix

- Banen her minder mere om Jeddah end Bahrain. Ser man på konkurrencedygtighed giver det mening, at McLaren er hurtige her, fordi de var hurtigere i Jeddah end Bahrain. Vi har ikke ramt rigtigt her, men på højhastighedsbaner ser det ud til, at McLaren er stærkere, siger Magnussen.

- Det er altid lidt op og ned, og jeg føler, at midterfeltet er tættere, end det har været i årevis. Det bliver en interessant fight.

SE OGSÅ: Gik galt fra start

Mick Schumacher håber også på sæsonens første point.

- ‘Race pace’ så lovende ud. Jeg ved ikke, hvordan vejret bliver. Der er en lille risiko for regn, hvilket kunne gøre tingene interessante. Som team er vi i en okay situation til løbet uden at være, hvor vi gerne vil, siger tyskeren.

Risikoen ifølge FIA’s prognose kun er 20 procent. Omvendt er Melbourne kendt for sit omskiftelige vejr og var sammen med Auckland inspirationen til det australsk-newzealandske band Crowded Houses kæmpehit ‘Four seasons in one day’ (fire årstider på en dag).

Australiens Grand Prix køres fra klokken 07.00 dansk tid - Ekstra Bladet dækker live.

