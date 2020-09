Haas øjner podiet

MONZA (Ekstra Bladet): Denne sæson bliver ikke opgivet på forhånd. Heller ikke den næste.

Men allerede da Gene Haas havde besluttet sig for at fortsætte sit Formel 1-projekt og bringe det ind i den nye æra, skiftede fokus til 2022.

Indtil da gælder det om at få det maksimale ud af, hvad man har, og alene mindre regelændringer betyder, at der skal kastes lidt ressourcer efter 2021-bilen.

Håbet er, at Ferrari møder til næste sæson med en mere konkurrencedygtig motor, men satsningen er 2022, hvor drastiske ændringer i reglementet skal bringe Formel 1-feltet tættere på hinanden.

Her håber Günther Steiner på at opleve noget, som han ikke har prøvet siden Monza 2001 med Jaguar.

At se sin kører på podiet.

De nye biler er chancen, fastslår Haas-teamchefen i et eksklusivt interview med Ekstra Bladet.

- 2022 er muligheden. Alle spørger, hvad I gør til 2021. Ja, du vil altid præstere og gøre dit bedste, men hvor vi er i øjeblikket, skal vi fokusere på 2022. Det byder på et nyt reglement, nye økonomiske regler.

- For første gang er de store teams i en mere lignende situation som de mindre, når de skal udvikle bilen. De må ikke bruge de samme ressourcer, som de har gjort hidtil. Så vi skal prøve at få det bedste ud af den situation. Intet er sikkert, men i det mindste har vi chancen, siger Günther Steiner.

2022 er den store mulighed for de små hold i Formel 1, siger Günther Steiner. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Han er dog ikke så naiv, at han forventer at se Haas køre med om sejre allerede om to år. De store teams satte allerede skub under deres udvikling af 2022-bilerne i 2019!

Men før fordelene langsomt udjævnes, som alle skal operere for færre penge, er målet at smage podiets champagne.

- Hvis jeg siger nu, at vi vinder mesterskabet om tre år, vil jeg overdrive, og det vil være for optimistisk, men jeg tror, at for alle - ikke kun Haas - at der er en mulighed for at blive mestre i den næste femårige periode. Sådan skal man tænke.

- I begyndelsen bliver det naturligvis sværere, fordi de store teams har flere ressourcer, som de kan bruge NU, og de har en fordel, fordi de opererer på en større skala. I teorien ændrer det sig om fem år, og konkurrencen bliver mere lige, så et mindre hold kan vinde verdensmesterskabet. Jeg siger ikke, det bliver os, men målet er podier i første omgang, konstaterer Haas-bossen.

Hidtil har Haas’ skæbne i Formel 1 været tæt forbundet med samarbejdspartneren Ferrari, som foruden motoren leverer de dele af bilen, som reglerne tillader.

Et podie bliver det store mål for Haas ... når 2022-sæsonen går i gang. Foto: Jennifer Lorenzini/Pool/Ritzau Scanpix

Da Ferrari havde en god bil i 2018, smittede det således af på kundeteamet. Når de har en dårlig som i 2020, sker det samme.

Renault mister næste år McLaren som motorkunde og har tanker om at få sig et B-hold, men selv om Günther Steiner ikke afviser andre partnerne, bliver det ikke på den korte bane.

- Vi ændrer ikke noget nu. Efter min mening ville det heller ikke være optimalt, når budgetloftet kommer i spil. Denne model blev lavet for at være mere effektiv. Vi er bare nødt til at finjustere den en smule og få lidt mere ud af den.

- Vi så i 2018, at den fungerede, vi tabte lidt performance i 2019, mens dette år bare helt generelt er svært med pandemien. Vi skal igennem den her hårde periode, måske også lidt til næste år og så se frem til de nye regler i 2022, hvor vi forhåbentlig kommer godt med igen, siger Haas-bossen.

Budgetloft Fra 2021 må Formel 1-holdenes budget maksimalt være 145 millioner dollar minus en række undtagelser som kørerlønninger, marketing og motorudvikling. I 2022 bliver det 140 millioner dollar og i 2023 135 millioner dollar. Haas har i sin tid i Formel 1 opereret på et budget mellem 100-140 millioner dollar. Mercedes og Ferrari toppede sidste år med budgetter på den dyre side af 400 millioner dollar. Med undtagelserne indregnet brugte denne duo samt Red Bull over 200 millioner dollar. McLaren og Renault lå omkring 145 millioner dollar, mens de fem øvrige teams lå omkring 90-120 millioner.

