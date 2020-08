Haas overrasker i Spanien

Kevin Magnussen var nedslået, efter at han udgik i begge grandprixer på Silverstone. Men måske er der forsigtig grund til optimisme før søndagens løb i Barcelona.

Haas-danskeren stillede i fredagens første frie træning op i en racer med nye dele efter bilens sløje præstation i det seneste løb i England.

Det førte til niendebedste tid og en placering i den bedste halvdel med en hurtigste omgangstid på 1 minut og 18,620 sekunder.

Teamkollega Romain Grosjean gjorde det endnu bedre, da han satte sjettebedste tid. Både Magnussen og Grosjeans bedste tider blev sat på soft-dækkene.

Ingen af de to - eller nogen af de øvrige for den sags skyld - kunne hamle op med den suveræne Mercedes-duo, Valtteri Bottas og Lewis Hamilton.

Bottas tilbagelagde den 4655 meter lange bane i tiden 1 minut og 16,785 sekunder - en anelse hurtigere end Hamilton.

Det er først i anden træning, at holdene kører deciderede kvalifikations-simulationer, men ikke desto mindre var sessionen tidsmæssigt årets mest lovende for Haas-teamet.

Historisk har de klaret sig godt i Spanien, og Kevin Magnussen var optimist, da Ekstra Bladet talte med ham torsdag.

- Jeg bygger det ud fra de tider, der blev sat i vintertesten, og der så det ud til, at vi var i midterfeltet - også i kvalifikation. Men der var andre og køligere forhold til vintertest plus, at de andre teams har udviklet mere, end vi har. Det kan jo ændre på billedet. Men det er også rart at komme til en bane, vi kender så godt og har haft succes på før. Så har man en bedre vibe.

Circuit de Barcelona-Catalunya er en af de baner, hvor tidtagningen er meget vigtig, fordi den er svær at overhale på.

Hamilton fører VM-stillingen med 107 point. Der er 30 point ned til Red Bulls Max Verstappen, mens Bottas er yderligere fire point efter.

Debriefing fra England: Mistanke mod Haas: - Rent vås!

Magnussen har skaffet et point - Haas' eneste point i sæsonen.

Kørerne træner igen fredag klokken 15 - følg med live på ekstrabladet.dk.

Se også: Fem år mere: Haas-ejer klar til underskrift

Se også: Lundgaards farverige rivaler: Vildmænd og milliardærsønner