Haas overrasker: Supertid før kval

Fart er ikke noget, man har forbundet med Haas-teamet på det seneste.

Derfor var overraskelsen så meget større, da begge kørere klemte sig i top ti til lørdagens tredje træning på Sochi Autodrom.

Romain Grosjean leverede med 1.34,308 minutter en decideret supertid, som ikke alene var 'best of the rest', men også matchede Red Bull.

Franskmanden var femtehurtigst blot 81 tusindedele fra Max Verstappen på fjerdepladsen, men 63 tusindedele foran den anden Red Bull-kører Alexander Albon.

Kevin Magnussen var også i mikset med tiendehurtigste tid to tiendedele efter.

Særligt Romain Grosjean var flyvende under sidste træning. Foto: DIMITAR DILKOFF/AFP/Ritzau Scanpix

To Haas-kørere har ikke været i Q3 på samme tidspunkt siden Spaniens Grand Prix i maj.

Fortsætter trenden er det en mulighed i Rusland, selv om midterfeltet som altid er uhyre tæt.

Først på denne sæson leverede teamet flere glimrende kvalifikationer for så at falde fuldstændigt sammen under selve løbet. Under fredagens træninger så deres fart i løbstrim dog hæderligt ud.

I kampen om pole-position ser Ferrari stærkest ud med næsten et halvt sekund fra Charles Leclerc til Lewis Hamilton som nærmeste Mercedes.

