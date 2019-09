Haas på grænsen: - Det slår dig langsomt ihjel

Frustrationerne fortsætter for Haas-teamet, som arbejder på at fikse sit grundlæggende problem, men ikke kan garantere, at løsningen kommer i år

MONZA (Ekstra Bladet): Under normale betingelser er det yderst underholdende, når Günther Steiner runder en grandprix-weekend med at give sit syn på grandprix-weekenden, der gik.

Men der er intet at grine af ved den situation, teamet befinder sig i, og bossen var svært frustreret efter løbet i hans fædreland.

På en billig baggrund med masser af uheld fra rivaler var Kevin Magnussen tæt på at score et enkelt point og havde mere krudt at skyde med end på de fleste søndage i 2019.

Teamets underliggende problem eksisterer imidlertid stadig.

VF19’eren har større humørsving end selv popmusikkens mest krukkerede divaer.

- Det slår dig langsomt i ihjel at køre racerløb på den her måde. Alle ved, hvordan jeg gerne vil køre race. Men det her. Gutterne gør deres bedste, og vi prøver at se på det positive. Vi kender retningen frem. For fem-seks løb siden var vi mere i vildrede, men vi skal finde vejen tilbage. Hurtigst muligt, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Inden for de sidste to-tre løb har vi fået en bedre forståelse, og det hjalp meget at vende tilbage til bilen fra Melbourne for at få et realistisk billede af vores situation. Melbourne-bilen er lige så godt som den her.

- I ved, hvad det betyder: Vi har ikke gjort fremskridt, hvad alle andre gør især i et år med et nyt reglement. Bilen var god til test og i Melbourne. Derfra stod vi stille, siger Haas-bossen.

- Vi kender vores problem og arbejder på en løsning, men vi har ingen andre at takke for det end os selv.

Meget er sagt og skrevet, om Haas’ udfordringer med Pirellis 2019-dæk. Det største problemer er imidlertid, at de øvrige rivaler har været markant bedre til at udvikle deres biler.

- Selv med et anderledes dæk vil vi ikke være hurtige nok. Vi er nødt til at arbejde med os selv. Hvad vi har gjort, har ikke hjulpet os. Dette dæk skal bruge masser af downforce for at fungere, og det mangler vi.

- Vi er hele tiden på den yderste grænse til det hele. En lille ting sker, og vi er væk. Og vi taler ikke en tiendedel eller to per omgang, men et sekund.

I det meste af Italiens Grand Prix havde Kevin Magnussen en rival liggende i sin gearkasse. Foto: Jan Sommer

agnussens chance for point forduftede helt, da han forbremsede sig under forsvar mod Lando Norris. Bossen bebrejder ham ingenting.

- Den eneste måde frem er at give gas. Du kan ikke håndtere dig ud af sådan en situation. Vi ved, at vi befinder os på randen til en kløft. Det har intet at gøre med ham. Sådan er omstændighederne, siger Steiner.

- Kevin så okay ud i det første stint. Denne gang havde vi lidt mere tophastighed, så det var nemmere at holde de andre bagved. Men på et tidspunkt kunne han ikke længere få det andet dæk til at fungere.

- Efter to omgange var det væk. I øjeblikket er det vores kamp, og vi prøver at få løsninger med ud til banen hurtigst muligt.

Haas-bossen kan ikke love, det bliver i år …

