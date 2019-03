Haas på randen af kollaps: Kevin dagens helt

Kevin Magnussen leverede et perfekt race i Australien, mens endnu et kikset pitstop blev dyrt for Romain Grosjean

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Over 300 pitstop har Haas-mekanikerne lavet henover vinteren, og 20 grandprixer er gået, siden de smertefulde billeder gik verden rundt for et år siden efter to kiksede stop.

Ingen kan fortænke mekanikerne i at have sovet dårligt af frygt for en gentagelse, men forbandelsen har ikke sluppet det amerikanske team.

To langsomme stop kostede, hvad der burde have været en sikker sjette- og syvendeplads til Haas.

I stedet afværgede Kevin Magnussen katastrofen med en fejlfri indsats, der bragte ham over målstregen som nummer seks. Otte gode point til ham, men igen i år er bilen på nuværende tidspunkt så god, at begge kørere skal i top ti.

- Perfekt race, lød det over radioen fra danskerens nye løbsingeniør Gary Gannon.

Hård kamp fra start, men Magnussen fik klemt sig med. Foto: Ritzau Scanpix

Derimod fortsætter Romain Grosjeans uheld i Australien i lind strøm. Drømmedebuten for Haas i 2016 med en heldig sjetteplads er undtagelsen på Albert Park, som franskmanden ellers elsker og kvalificerer sig godt på.

Han kom skidt fra start og blev overhalet af sin danske teamkammerat allerede på vejen ned mod første sving. Under pitstoppet blev der bakset LÆNGE med venstre forhjul. Denne gang sad det på, da han genoptog løbet, men positionen i pointene var for længst røget.

Halvvejs udgik franskmanden af sæsonpremieren - for tredje gang ud af fire mulige som Haas-kører. Meldingen over radioen var fejl på hjulophænget; det lignede unægteligt, at venstre forhjul ikke sad helt, som det skulle …

- Vi så stærke ud hele weekenden. Pitstoppet kostede meget tid og positionen på banen, og så stoppede det med en teknisk fejl, lød det efterfølgende fra en forståeligt frustreret og skuffet Romain Grosjean.

Men heller ikke Kevin Magnussens stop forløb uden problemer, for også det var meget langsomt. Så tidskrævende, at han kom ud med Nico Hülkenberg lige i gearkassen.

Kevin Magnussen flyvende fra start. Foto: Ritzau Scanpix

De tog sig endnu en svingom, som tyskeren forsøgte overhaling. På ganske fair vis lukkede danskeren døren, hvilket straks blev bemærket over Renault-radioen:

- Selvfølgelig. Hvorfor er jeg ikke overrasket, konstaterede Hülkenberg, hvilket kun var for at lægge pres på stewards.

Uden held.

Med Hülkenberg på syvendepladsen fortsætter kampen om fjerdepladsen i konstruktør-VM mellem Haas og Renault, hvor den slap sidste efterår.

Daniel Ricciardo fik til gengæld en skrækkelig debut på hjemmebane for sit nye team. Fra sin uvante startplads midt nede i feltet forsøgte han en overhaling af Sergio Perez, hvilket resulterede i en smadret frontvinge, en tur i græsset og en ødelagt Renault-debut.

Australieren udgik senere.

Magnussen kunne ikke fange de allerbedste, men satte midterfeltet til vægs. Foto: Ritzau Scanpix

F1-stjerne ophidset: Hvorfor siger du det?

Se også: Irriteret over Netflix

Fra starten af sæsonen er Valtteri Bottas maksimalt under pres for at levere hos Mercedes med reservekøreren Esteban Ocon lurende i kulissen. Finnen har brugt vinteren i Finland, og noget tyder på, at han har tænkt over nogle gode ting.

Han strøg forbi Lewis Hamilton på løbets første meter og så sig aldrig tilbage. Ved ternet flag var forspringet til teamkammeraten 22 (!) sekunder efter en overbevisende indsats.

Max Verstappen rundede podiet af, hvilket også er et par ord værd. Det er Hondas første podie, siden comebacket i 2015. Gad vide, hvad de tænker hos McLaren, hvor Carlos Sainz’ debut for teamet sluttede med en Renault-motor i brand?

Red Bulls anden kører Pierre Gasly sluttede som nr. 11 uden for pointene. Så svært er det at overhale på denne bane.

Og Ferrari? Duoen blev slået med næsten et minut af Bottas. Der er allerede krise i Maranello.

