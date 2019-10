Haas på vildspor: Helt forkert

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Når forventningerne er lave, er det svært at blive skuffet, som Haas-teamchef Günther Steiner konstaterede ovenpå endnu et pointløst race.

- Bilen er bare ikke hurtigere. Hvad kan du gøre? Vi fik det bedste ud af det med Kevin; der var ikke mere i den. Den bedste nyhed er, at der kun er tre tilbage …

På sigt er det mindst lige så positivt, at teamet langt om længe mener at have identificeret et grundlæggende aerodynamisk problem med VF19-bilen.

Hele konceptet var fra starten af året forkert.

- Med ændringerne i reglementet til denne sæson gik vi i den forkerte retning. Det er hovedproblemet i år, fastslår Günther Steiner over Ekstra Bladet.

- Vi fik ikke øje på det tidligt nok og gik ned ad en vej, hvor vi ikke længere kan udvikle bilen. Ret beset er vi havnet i en blindgyde. Vi kan udvikle lige så tosset, vi vil, men med det koncept, vi har, kommer det ikke til at fungere, siger han.

I første halvdel af sæsonen fik Pirellis drilske dæk skylden, men det altoverskyggende problem er i Haas’ eget design og dets virkningsløse opdateringer.

- Mekanisk fejler bilen ingenting. Den er solid. Skal man pege fingre, er det i udviklingen af aerodynamikken. Men jeg vil ikke pege fingre af enkeltpersoner.

- Man giver teamet skylden, og en stor del af teamet er mig selv. Jeg giver også mig selv skylden for ikke at få øje på de manglende fremskridt i opdateringerne. Formel 1-teams er store, så man peger ikke på enkelte personer.

- Vi indså for et par måneder siden, at vi var gået i den forkerte retning, siger han.

Siden sommerpausen har al fokus været på udviklingen af næste års VF20’er, som får et grundlæggende anderledes koncept.

Hjertet og drømmene er allerede i næste sæson, men der er stadig et stykke arbejde, der skal gøres færdigt i de sidste tre løb.

Der er ‘kun’ syv point op til Alfa Romeo på ottendepladsen i konstruktør-VM, hvilket er en trøstpræmie, som er millioner af dollar værd i præmiepenge.

Før at det lykkes, skal der ske noget ekstraordinært, erkender Romain Grosjean.

- Som Hockenheim, hvor vi var heldige. Måske bliver Brasilien våd, og vi kan få et skørt løb. For taler vi performance, er vi ikke i stand til det, siger franskmanden.

