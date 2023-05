Haas-planen ændret

MONACO (Ekstra Bladet): Aflysningen af sidste uges grandprix i Imola har rykket en del rundt på holdenes planer for opgraderinger.

Alle øjne er på Mercedes, som i Monaco tager sit første skridt mod et helt nyt koncept. Fra denne weekend bliver tyskernes unikke smalle sidekasser skrottet.

Ferrari derimod har udskudt sin første store opgradering fra Imola til Barcelona om en uge, simpelthen fordi gadebanen i Monaco er så unik i karakterer og mest af alt handler om mekanisk setup i stedet for aerodynamik.

Haas har også en ny og ændret plan.

Opgraderinger planlagt til Imola og Barcelona bliver alle introduceret i Monaco.

- Naturligvis er der nogle dele, som vi ikke har mange af. Vejret kommer til at afgøre, hvad vi kommer til at bruge. Men lige nu er det planen også at benytte alle delene til Barcelona her for at få noget data, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Flere ændringer

Udfordringen med få reservedele er, at det koster pitlane-start, hvis man skifter specifikation efter kvalifikationen. Ændringerne er på frontvingen, og dem kan der godt ryge nogle stykker af, når bilens grænser bliver testet under tidtagning.

- Der er tale om forskellige elementer på frontvingen. Men ikke en hel komplet ny en, siger Steiner.

- Jeg bliver forvirret, for til næsten hvert løb nu er der nyt på vej.

I Monaco bliver løbet i praksis afgjort allerede om lørdagen til kvalifikation. Alligevel er det en kronjuvel i F1-kalenderen. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Historikken hos Haas er fornuftig i Monaco.

I 2017 scorede teamet i fyrstedømmet for første gang point med begge biler.

I 2019 kørte Kevin Magnussen en fænomenal tidtagning og startede sekser. Teamet blev udspillet taktisk ved en safetycar, men Romain Grosjean sikrede point.

Sidste år var farten der hos Magnussen, men Ferrari-motoren stod af.

Selvsikkerhed betyder alt

- Vi burde være okay, siger Günther Steiner om chancerne denne weekend.

- Meget har at køre med kørernes selvtillid. Ikke kun færdighederne, men selvsikkerheden. Men i år ved vi ikke, hvor vi er sammenlignet med de andre før efter fredagens træninger.

- For vi har ikke kørt på denne type bane endnu. Måske nogen har en meget effektiv høj-downforce bagvinge, og så er du lige pludselig bagefter. Eller nogen har et virkelig godt mekanisk setup, som du virkelig har brug for.

- Men vi burde være okay.

Efter besøget i Miami med en fjerdeplads under tidtagning og et point i grandprixet forventer Kevin Magnussen mere af det samme.

Man kunne tro, at Kevin Magnussen støttede en ældre mand med vaklende ben. Fernando Alonso kom dog bare for sent til pressemødet og hilste, som han satte sig ned. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

- Vi har været ret stabile. Ikke i forhold til resultater, men i forhold til performance. Vi har haft en god ‘pakke' til de fleste baner, hvilket giver en vis selvsikkerhed. Den burde være okay her. Bilen har hverken specifikke svagheder eller styrker. Overall er vi i mikset, siger han.

- Miami var et løb, hvor alle biler fuldførte. Der var ikke engang et gult flag i løbet, og jeg sluttede tier. Vi var stadig i top ti uden safetycars eller den slags, og der skal vi være hver weekend. Tæt på top ti og prøve at score point.

Også Frederik Vesti i Formel 2 skal i aktion denne weekend.

Mark Slade er Kevin Magnussens løbsingeniør og kender den danske F1-ingeniør bedre end de fleste. Læs her om Haas-teamets 'overscoring' og samarbejdet med Nico Hülkenberg.