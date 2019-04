Haas-problemer: Kevin knotten over Grosjean

Farten i løbet var en forbedring for Kevin Magnussen og Haas-teamet sammenlignet med for to uger siden, men der er stadig en del at arbejde med.

Trods to racere i top ti tager det amerikanske team fra Kinas Grand Prix uden point i bagagen. Startplaceringen skulle nu også vise sig at være en ulempe ...

Lewis Hamilton vandt det 1000. F1-grandprix og fører nu VM foran sin egen teamkammerat.

Et andet emne til debriefingen hos Haas bliver, hvorfor Romain Grosjean sluttede 11'er med et par angrebsmuligheder til sidst i kampen om et enkelt point, og hvorfor Kevin Magnussen måtte nøjes med 13. pladsen. Den afgørende detalje, som gav Romain Grosjean den strategiske fordel i løbet, var Kevin Magnussen alt andet end tilfreds med.

Toro Rossos Daniil Kvyat faldt tilbage til gamle vaner i starten, hvor russer-missilet torpederede et par McLaren-racere. Det kostede en tur gennem pitlanen for ham, men sendte en virtuel safetycar (VSC) på banen, mens der blev fejet karbon af asfalten.

- Romain overhalede mig under VSC, beklagede Magnussen sig over radioen.

Stewards så ikke nærmere på den, og her lægger man fra teamets side ikke pres på dem. Rækkefølgen af Haas-racerne er underordnet fra teamets synspunkt, så ingen grund til at risikere en straf.

Et nærmere kig på Magnussens onboard viser nu også, at Grosjean var oppe på siden af ham, da VSC-lamperne begynder at blinke.

Softdækket var ikke VF19'erens livret. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Farten i løbstrim så bedre ud end det forfærdelige løb i Bahrain, men var ikke god nok til at trække fra i den tætte kamp i midterfeltet.

- Vi har fået begge biler i Q3, så bilen kan ikke være helt skidt, men den fungerer ikke helt i 'løbspace', og det skal vi have styr på. Det er det vigtigste, sagde Magnussen efterløbet til 3+.

Et stort problem for Haas-kørerne var samtidig deres startplacering. Fra femte startrække og derfor tvunget til at starte på brugte soft-dæk, fordi de nåede Q3 under tidtagningen, var de nødt til at køre en strategi med to pitstop.

Konkurrenterne lige uden for top ti kunne starte på friske medium-dæk og nøjes med et enkelt stop. Fordelen var større, end VF19'eren havde fart. Sidste år udnyttede Kevin Magnussen netop det frie dækvalg fra 11. pladsen til at score point i Shanghai.

Tiendepladsen gik til Toro Rossos Alexander Albon. Imponerende af rookien, som var startet fra pitlane efter sit store crash lørdag. Men han nøjes også med et enkelt stop og sluttede et sekund foran Grosjean.

Lewis Hamilton og Mercedes var i en klasse for sig. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

Formel 1-løb nummer 1000, som tæller i VM-regnskabet, kommer IKKE til at gå over i historien som et af de bedste.

Lewis Hamilton kom forholdsvis nemt forbi sin teamkammerat Valtteri Bottas, som ellers var startet fra karrierens syvende pole-position.

Største drama var på Ferraris pitvæg, som udstedte en teamordre til unge Charles Leclerc om lade Sebastian Vettel passere. Hvilket den talentfulde monegasker ikke var tilfreds med.

Han parerede dog ordre, og den tyske firedobbelte verdensmester var hurtigere, for det lykkes Red Bulls Max Verstappen at klemme sig ind på fjerdepladsen foran Leclerc.

Pierre Gasly stemplede endelig ind som Red Bull og blev sekser. Ved hjælp af et sent pitstop scorede franskmanden sågar det ekstra point for hurtigste omgangstid.

Hos Renault fortsatte de tekniske trængsler. Hvad der præcist gik galt, vidste franskmændene ikke, men Nico Hülkenberg mærkede et problem, så han blev tvunget til en tidlig parkering.

Teamkammeraten Daniel Ricciardo scorede sine første point for Renault og blev 'best of the rest' som syver efter de tre tophold.

