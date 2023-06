Haas-racer op i røg

Haas-mekanikerne måtte bære masker, da de gik i gang med at reparere Nico Hülkenbergs VF-23’er.

Så gennemristet var tyskerens bil med nummer 27, efter Ferrari-motoren gik op i røg, ligesom han skulle til at starte sin kvalifikations-simulation.

Det var en af flere dramatiske hændelser på en temmelig bizar træningsdag på Circuit Gilles Villeneuve.

Pulverslukkeren måtte i brug. Foto: Dan Mullan/Ritzau Scanpix

Begge Alpine-kørere fremprovokerede også røde flag i løbet af dagen.

Første session blev mere eller mindre aflyst, da overvågningskameraerne på banen ikke fungerede, og så kunne man ikke sikkert afvikle træningen.

Anden træning blev derfor forlænget med 30 minutter, hvilket gav en del meningsfuld test-tid for holdene, før banen til sidst blev ramt af et skybrud.

Kevin Magnussen kørte 12. hurtigste tid, men at dømme ud fra vejrudsigten, skal der findes regndæk frem til kvalifikationen.

Danskeren nåede dog at få samlet værdifuld data fra omgange med fuld tank, som har været teamets akilleshæl på det seneste.

Nico Hülkenberg ser til, mens hans Haas er ved at futte af. Foto: Dan Mullan/Ritzau Scanpix

Til løbet i Montréal har Haas medbragt en række mindre opgraderinger i form af modificeret bagvinge, motorkøling samt ændringer på kanten af bunden.

- Anden træning var ikke ideel, da Nicos motor stod af, så vi kun havde en bil til at indsamle data, og vi havde meget, som vi ville teste. Vi fik ingen definitive svar. Kevin gjorde det glimrende, men vi ville gerne have nået mere arbejde med begge biler over to sessioner, sagde teamchef Günther Steiner efterfølgende.

Mercedes-duoen toppede træningen foran Ferrari og Fernando Alonso i en meget opdateret Aston Martin.

Max Verstappen endte kun sekser, men det er først lørdag, at weekenden begynder at tælle. Som mange andre beklagede han sig over den meget ujævne bane, der er svær at tackle i de meget stive moderne F1-biler.

