Haas-racer på pension

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): God nok til i Barcelona at levere teamets eneste dobbeltpoint i år, ligesom Kevin Magnussens blændende kvalifikation i Monaco med en anden pitstop-strategi ville have fået en bedre skæbne.

Men når danskeren hopper ud af raceren søndag på Silverstone, er det sidste gang, teamet benytter raceren med de aerodynamiske karakteristika, som blev introduceret i Spanien.

- Den nuværende specifikation slutter her, siger Günther Steiner efter kvalifikationen i Storbritannien.

Til løbet om to uger på Hockenheim i Tyskland medbringer teamet en række aerodynamiske opdateringer på vitale dele af bilen.

- Den er ikke så stor som i Barcelona, men ganske omfattende, siger Haas-teamchefen.

- Måske løser den nye specifikation vores problem. Under alle omstændigheder er kørerne mindst glade for den nuværende bil.

Kevin Magnussen skifter til den tredje udgave af VF19'eren til næste løb. Om Romain Grosjean også gør det, besluttes når data fra denne weekend er blevet gransket. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Denne uges eksperiment fortsætter muligvis, så Kevin Magnussen kører i den tredje specifikation af VF19’eren, og Romain Grosjean fortsætter med udgangspunkt, som startede sæsonen i Melbourne.

For teamet er nødt til at tage drastiske metoder i brug for at finde løsninger, så bilen kan være hurtig BÅDE under kvalifikation og løb.

- Vi kan ikke nå konklusioner endnu. Vi er også nødt til at se det i løbet, for der har vi normalt haft større problemer end i kvalifikationen, siger Steiner.

Ifølge dækproducenten Pirelli er to eller sågar pitstop den hurtigste strategi søndag.

Haas’ simulationer på forhånd siger én. Kutymen er da også, at holdene satser på et-stoppere, selv når Pirelli siger, at to stop er hurtigere.

Under alle omstændigheder har Günther Steiner ikke de store forhåbningen om point uden hjælp udefra.

- Når man starter 14 og 16, er det altid svært at komme fremad. Vores racepace så godt ud fredag, men igen; vores kvalifikationsfart så okay ud i morges og forvandt til eftermiddag.

- Jeg er ikke modig nok til at love dig det, men vi havde faktisk fredag vores bedste long runs i hele sæsonen.

