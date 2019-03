Haas reagerer tidligere: Ny plan i våbenkapløb

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Første slag gik til Kevin Magnussen og Haas med sjettepladsen i Australiens Grand Prix, men krigen i det tætte midterfelt er kun lige begyndt.

Strategien i udviklingskapløbet bliver en anden fra det amerikanske team, end den var i fjor.

Vi taler de løbende små ændringer af racerne, hvor få tiendedele af et sekund kan gøre forskellen på point, eller om man må tage tomhændet hjem.

- Opdateringskrigen starter i Barcelona. Alle opgraderer, og vi opgraderer, siger Haas-teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Det er fire løb ude i fremtiden. Selv om holdene normalt foretager de første større ændringer i netop Spanien til, valgte Haas en anden tilgang i fjor.

Sidste år var de såkaldte 'bargeboards' - karbonstykkerne nederst til højre, som dirigerer luftstrømme - for skrøbeligt designet til at begynde med. Foto: Jan Sommer

Her ventede man til juni og Canadas Grand Prix med at introducere blandt andet en varig løsning til den for skrøbelige aerodynamik på racerens sider.

For at være sikker på, at alle ændringer var helt klar og færdigproduceret. Og for at få det maksimale ud af budgettet.

- I år er du nødt til at ændre tilgang, for med de nye regler kan du vinde mere med opdateringer. Alt er nyt, så potentialet er større i starten, siger teamchefen.

- Vores plan er at medbringe en opgradering til Barcelona. Og det, tror jeg, er alles plan. For der er flere lavthængende frugter, end når der er udviklet mere på en bil.

Sidste år var man i anden sæson med identisk reglement.

Red Bull fortalte, at de havde fremrykket end opdatering planlagt til Kina allerede til sæsonstarten. Netop ressourcerne til at træffe sådan en beslutning gør, at de tre topteams kommer til at slå et større hul til resten af rivalerne, som sæsonen skrider frem.

Renault burde også have en fordel over resten af midterholdene, selvom de ikke bruger helt lige så mange penge som Mercedes og Ferrari.

Diffuseren (nederst) er et andet vigtigt aerodynamisk komponent på en moderne F1-racer. Foto: Jan Sommer

Fra idé til vindtunnel og produktion går tid. Ser man noget smart på en rivals racer, kan det ikke kopieres til næste løb. Og et team som Haas fabrikerer ikke sine kulfiberdele selv, men via underleverandører.

Hvilket var en af grundene til diskvalifikationen i Italien sidste år. Efter en præcisering af reglerne for fronten af bilens gulv, kunne de ikke nå at producere en varig løsning i tide.

Opgraderinger Jo mere motorkraft og jo mere vejgreb (downforce) en F1-racer har, jo hurtigere kan en dygtig kører navigere den rundt på en omgang. Med kun tre motorenheder tilladt på en sæson og et motorreglement, som stammer fra 2014, er det begrænset, hvor meget der kan hentes her i løbet af året. Aerodynamikken gør forskellen på de tre hurtigste teams og resten. Mercedes og Williams har præcis samme motor, men tyskerne var tre-fire sekunder hurtigere under tidtagning i Australien; en evighed i Formel 1. Smarte anordninger, som pludselig giver et halvt eller et helt sekund pr. omgang er en saga blot. Men optimering af luftstrømmene omkring bilen giver mere downforce og dermed potentielt hurtigere omgangstider. Kun det trænede øje ser forskellene i det mange karbonstykker, men de gør forskellen på top og bund. Store teams ændrer på bilen stort set hver weekend, så den passer til den pågældende bane. Mindre teams bringer ‘opgraderingspakker’ nogle gange i løbet af sæsonen. Som så forhåbentligt virker lige, som den gjorde i vindtunnelen og i computersimulationer. Hvad der ingen garanti er for. Endnu en grund til, at store teams bruger op til 500 millioner dollar om året, mens eksempelvis Haas nøjes med 140 millioner …

