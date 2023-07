Haas-rival flopper: Katastrofen afværget

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Forskellen på en placering i konstruktør-VM er omkring de 75-100 millioner kroner.

Ungarns Grand Prix kunne have haft store konsekvenser for Haas-teamets sæson, efter at Alfa Romeo overraskede alt og alle - inklusive dem selv - med at kvalificere sig sig femmer og syver.

På Hungaroring, hvor overhalinger er svære, var en stor bunke point inden for rækkevidde til teamet, som ligger på niendepladsen i VM tre point efter Williams og Haas.

Katastrofen blev afværget.

Alfa Romeo havde ikke rigtig farten og spillede samtidig en hovedrolle i en af sæsonens vildeste starter!

Alfa Romeo-forspildte en stor chance. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Begge Alpine udgik i første sving. Foto: ATTILA KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

Guanyu Zhou og Valtteri Bottas forspildte drømmekvalifikationen, efter at lamperne gik ud og raslede ned gennem feltet.

Først gik kineseren i anti-stall. Siden kørte han i første sving op bag i Daniel Riccardo (Alpha Tauri). Det startede et harmonikasammenstød, som sendte Alpine-duoen ind i hinanden, op i luften og ud af løbet for anden weekend i træk.

Samtidig faldt også Valtteri Bottas ud af top ti.

Kevin Magnussen vandt hele fem placeringer på det kaos!

Danskeren tilbragte det meste af løbet et par placeringer bag sin teamkammerat. Nico Hülkenberg fik en fin start, men der gik ikke længe, før tyskeren måtte slippe top ti og chancen for point.

Han sluttede 14’er og Magnussen 18.

Point var aldrig inden for rækkevidde for Haas. Hverken for Magnussen eller Hülkenberg. Foto: FERENC ISZA/Ritzau Scanpix

En stor del af tiden mellem Haas-duoen stammede fra nogle omgange, hvor danskerens dæk var døde, og teamet holdt ham ude - formentlig i håb om en safetycar.

Farten hos Haas var langtfra skrækkelig sammenlignet med de øvrige bundhold. Men fem teams er bare markant hurtigere i øjeblikket.

George Russell (Mercedes) kørte sig fra floppet lørdag og startplaceringen som 18’er ind i pointene.

Og Sergio Pérez (Red Bull) vekslede en niendeplads med podiets nederste trin.

Max Verstappen dominansen fortsætter. Foto: Marton Monus/Ritzau Scanpix

Efter Lewis Hamiltons 104. poleposition på en bane, hvor han har vundet otte gange, blev der drømt om spænding forrest.

Den blev udløst allerede inden første sving.

Briten fik en skrækkelig start, som lukkede begge McLaren forbi, og Max Verstappen tog føringen.

Sådan en slipper hollænderen ikke i denne sæson. Sejr nummer syv i træk, og Red Bull er fortsat ubesejret. Teamet skriver F1-historie med 12 triumfer på stribe!

Verstappen vandt med over et halvt minut, og kun otte andre biler sluttede på samme omgang som ham.

Løbet var afgjort efter første sving. Foto: Attila KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

For andet løb i træk var nærmeste forfølger Lando Norris! Efter triumfen på Silverstone vidste McLaren ikke helt om deres opgraderinger virkelig var så gode og ville fungere i Ungarn under varmere temperaturer og med et andet layout.

Fremgangen er ægte!

Teamkammeraten Oscar Piastri måtte nøjes med femtepladsen, men den australske rookie lå længe til en podieplads og sluttede foran begge Ferrari.

