Haas-rival leverer kæmpe overraskelse

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): Overraskelsen lurede for en stund takket være skiftende vejrforhold, men da det blev alvor, og banen var tør, sikrede Max Verstappen pole-position - og lidt af en fest for hans orange hær.

Hold dig væk fra Zandvoort lørdag og søndag, hvis du ikke kan lide eurodance og Heineken!

Lando Norris understregede McLarens fremgang, men den helt store overraskelse kom fra en Haas-rival.

Alexander Albon leverede med en fjerdeplads karrierens bedste tidtagning. Og den britisk fødte thailænder har altså tidligere siddet i en Red Bull.

Nu kører han for et Williams-team i fremgang og var med til at sende selveste Lewis Hamilton (Mercedes) ud allerede i Q2.

Alexander Albon starter i anden startrække - i en Williams! Foto: Stephanie Lecocq/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen gjorde ikke sig selv nogen tjenester lørdag på Circuit Zandvoort, hvor hyppige byger udløste både tricky forhold og masser af muligheder.

Annonce:

Han trængte sig selv op i en krog ved at køre af banen på sin allerførste omgang i tredje træning. Minimal forberedelse på intermediate-dækket, men langt værre ødelagde han også sin nye opdaterede frontvinge.

Derfor måtte han vende tilbage til den gamle specifikation og benytte den resten af weekenden.

Resultat: En 18. plads i tidtagningen lige bag Esteban Ocon (Alpine) og kun foran Valtteri Bottas (Alfa Romeo) samt debutanten Liam Lawson (Alpha Tauri), der uventet fik chancen, efter Daniel Ricciardo fredag brækkede hånden.

Nico Hülkenberg var tre tiendedele hurtigere og kvalificerede sig 15’er.

Haas, Alfa Romeo og Alpha Tauri understregede, at de nu er den langsomste trio.

Fundamentet for en ringe tidtagning blev skabt med et crash under træning. Foto: Remko de Waal/Ritzau Scanpix

Williams derimod har forladt gruppen, og det er kun et spørgsmål om tid, før de sikrer syvendepladsen i VM.

Logan Sargeant nåede nemlig også Q3 på en bane, hvor selv Williams ikke selv forventede at være så hurtige. Først i næste uge regnede de med at være gode.

Desværre for den amerikanske rookie begik han endnu en fejl til sidst, da forholdene skiftede fra intermediates til slicks.

Annonce:

Efter sin første flyvende omgang røg Sargeant ud med et brag, som han sendte sin Williams i væggen.

Charles Leclerc understregede de svære forhold ved også at smadre sin Ferrari.

En stribe kørere skal til stewards for en række forskellige potentielle forseelser, så gridstraffe kan dukke op.

Hjemmebanefavoritten Max Verstappen starter søndag i første række sammen med Lando Norris. Foto: Stephanie Lecocq/Ritzau Scanpix

Tidligere på dagen var Frederik Vesti i aktion i Formel 2, men ingen point blev uddelt. Efter to røde flag var det for vådt til at gennemføre sprintløbet.

Held i uheld for danskeren.

× Uhyggelige scener: F2 ramt af voldsomt crash

Hans største rival i mesterskabet Théo Pouchaire skulle have startet sprinten fra pole, så ved første øjekast var aflysningen en god ting for danskerens chancer. Men franskmanden havde tekniske problemer og måtte starte fra pitlane, så det endte med at være en spildt chance for at hente point på rivalen.

Søndag har Vesti imidlertid endnu en chance, når han starter treer i hovedløbet. Pouchaire kvalificerede sig kun tier.