Haas-rival stråler: Hurtigere end topteam

SAKHIR (Ekstra Bladet): Et halvt sekund hurtigere. Så stor en fordel frygtede Carlos Sainz Jr., at Haas har ved begyndelsen af denne sæson, da McLaren-køreren gav interview før Bahrains Grand Prix.

Vurderingen stod han nu ene med, allerede før de første træninger i ørkenen gav et andet billede.

Ingen af Renault-kørerne fik en perfekt kvalifikation i Australien, hvor Nico Hülkenberg efter en superstart lå lige i sin yndlingsdanskers gearkasse det meste af løbet.

- For at være helt ærlig tror jeg ikke, at det er rigtigt. Hvis Kevin gemte på så meget fart, tror jeg, at han havde brugt det på et tidspunkt i Melbourne, men han sluttede kun nogle sekunder foran mig. Haas er stærke, men det er meget kompakt, konstaterede Nico Hülkenberg på torsdagens pressedag.

Renault var tredjehurtigste team under den vigtige anden træning i Bahrain. Foto: Jan Sommer

Godt et døgn senere var det netop Renaults tysker, som strålede i midterfeltet. Han var lynende hurtigt under den vigtige anden træning, der som den eneste forberedende session køres efter solnedgang under lignende temperaturforhold som tidtagning og løb.

Hülkenberg placerede sig efter genopstandne Ferrari og Mercedes, men foran Red Bull og med over et halvt sekund til Haas og Kevin Magnussen som nærmeste rival i midterfeltet.

- Det betyder ingenting. Det er fredag. Først på søndagen tæller det. På tidstavlen ser det fint ud, men for at være helt ærlig var balancen ikke den bedste i løbstrim, sagde Hülkenberg efterfølgende.

Haas-teamet havde en fin fredag. De hverken frygter, at Renault er stukket af, eller Red Bull for alvor er inden for rækkevidde.

- Vi troede det i Australien, men da det kom til stykket var vi ikke tæt nok på. Så nej, jeg tror, det bliver Ferrari, Mercedes, Red Bull og så måske Renault, os eller nogen andre, siger Romain Grosjean til Ekstra Bladet.

Kevin Magnussen var ganske fortrøstningsfuld før lørdagens kvalifikation. Foto: Jan Sommer

Fra teamkammerat Kevin Magnussen lyder et ekko:

- Det er tydeligvis tættere, og Red Bull er kun lige foran os. Med Hülkenberg foran dem. Mercedes er ikke engang så langt foran. Det er spændende, men jeg tror ikke, vi kan køre mod Red Bull, men godt med Renault, siger danskeren.

Schumi-hysteri: Tungt pres på junior

Se også: Divaen Alonso er fornærmet: Udstillet af Ferrari-ikon

Største udfordring, før det bliver alvor, er softdækket, som overopheder på overfladen. Farten i løbet er altafgørende, for man overhaler nemt i Bahrain; ikke mindst med tre DRS-zoner og mere effektfulde bagvinger til denne sæson.

- Jeg tror, vi er mere optimistiske for kvalen lige nu, så vi skal arbejde lidt mere med løbstrimmet. Vi må håbe, vi har farten i løbet, for det er en bane, man kan overhale på. Det er ikke sådan en, hvor man kan lave en god tidtagning og holde den hjem. Der skal noget knald på i løbet, siger Magnussen.

Tidlig fyraften: Kevin kan smutte før tid

Se også: Haas reagerer tidligere: Ny plan i våbenkapløb

Ferrari ser ud til at have vundet noget fart siden den dårlige start i Australien. Foto: Jan Sommer

Debriefing fra Melbourne: Ufattelig præstation bag Haas' succes

Kevin: 'Jeg er ikke voksen nok til at være alene'

Fem år efter Kevins drømmedebut: 12 er forsvundet - en er gået bort

Så vild er Kevins nye racer