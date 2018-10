Haas-rivaler viser tænder

Sauber, Force India, Renault og Haas ligger inden for en tiendedel af et sekund af hinanden før kvalifikationen til USA's Grand Prix

AUSTIN (Ekstra Bladet): Lottofeberen raser i USA, hvor Mega Millions lokker med en førstepræmie på 1,6 milliarder dollars. USA’s Grand Prix tegnede også til at blive lidt af et lotteri på grund af vejret.

Fredagen regnede væk, og vejrudsigten lovede en våd lørdag efterfulgt af en tør søndag, hvilket ville sende kørerne blindt ind til selve grandprixet uden at have været på slicks på noget tidspunkt.

Men heller ikke i Guds eget land rammer meteorologerne altid plet.

Vejret var slået om lørdag morgen. Selv om skyerne stadig hænger over Austin, og der kun er 18 grader i luften, er udsigten til nedbør afblæst.

Derfor blev den ene times træning lørdag en hektisk omgang for kørere og teams, som skulle nå både at få en fornemmelse af bilens balance i forhold til tidtagningen og dens opførsel med fuld tank til selve løbet.

Der var masser af trafikpropper undervejs, som der blev hastet igennem de forkortede programmer.

To ting faldt i øjnene.

Haas-teamets nærmeste rivaler viste tænder.

Foran Romain Grosjean som hurtigste Haas-kører lå både en Sauber, Force India og en Renault. Men de ligger alle inden for en tiendedel af et sekund.

Kevin Magnussen nåede ikke at få sat en ordentlig omgang samme og var fire tiendedele efter teamkammeraten.

Og så toppede Ferrari tiderne.

Både Sebastian Vettel og Kimi Räikkönen var hurtigere end Mercedes, om end det er lidt sent i forhold til VM-kampen.

Lewis Hamilton kan sikre sin femte titel søndag, hvor rivalen Sebastian Vettel på forhånd er hæmmet af tre strafplaceringer for at have ignoreret et rødt flag under fredagens træning.

