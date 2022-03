Haas river russisk kontrakt i stykker

Kontroversielle Nikita Mazepin er fortid hos Haas F1 Team.

Det meddeler teamet lørdag morgen.

- Haas F1 Team har besluttet at afslutte - med øjeblikkelig virkning - navnepartnerskabet med Uralkali og kører kontrakten med Nikita Mazepin.

- Som resten af Formel 1-fælleskabet er teamet chokeret og triste over invasionen af Ukraine og ønsker en hurtig og fredelig afslutning på konflikten, skriver Haas.

Foreløbigt er det ingen nyheder om, hvem der skal afløse russeren på teamet som Mick Schumachers teamkammerat. Der ventes en afgørelse i næste uge, før anden vintertest går i gang i Bahrain.

Favorit ifølge Ekstra Bladets oplysninger er teamets tredjekører; den amerikanskfødte brasilianer Pietro Fittipaldi.

Den tidligere Alfa Romeo-kører og nuværende Ferrari-reserve Antonio Giovinazzi har også været nævnt som kandidat. Enkelte medier har også nævnt Kevin Magnussen som outsider, men danskeren har forpligtelser hos Chip Ganassi og Peugeot og er ikke umiddelbart i spil til et uventet comeback.

Onsdag morgen før Ruslands invasion var alt ved det gamle hos Haas, og bilen lignende stadig det russiske flag. Foto: Jan Sommer

Allerede under testdagene i Barcelona valgte det amerikanske team, som også har det tyske telekommunikationsfirma 1&1 som stor sponsor, klar side, da man pillede logoerne fra den russiske gødningsgigant Uralkali af bilen og farvede den hvid.

- Det hele skal løses, men det afhænger ikke kun af os, for der er regeringer involveret, og jeg har ingen magt over dem, sagde teamchef Günther Steiner i sidste uge, før man begyndte at se på juraen i aftalerne, hvor Nikita Mazepins toårige aftale er forbundet med faderen, oligarken Dmitrij Mazepins, sponsorat.

Helt simpelt blev det ikke, for det internationale motorsportsforbund, FIA, valgte en af de blødere løsninger, hvor russere og belarusere stadig kunne stille op til konkurrence, hvis de gjorde det under FIA's flag, men samtidigt skrev under på en kontrakt, hvor de tog afstand fra krigen og stillede sig på samme side som det ukrainske folk.

For stolte russere og Vladimir Putin-støtter som Nikita og Dmitrij Mazepin ville sådan en erklæring være et problem og kunne i hjemlandet opfattes som forræderi.

Haas-teamets aftale med Dmitrij Mazepin er ifølge Ekstra Bladets oplysninger i størrelsesordenen 200 millioner kroner for to år, men som pandemien og Formel 1 udviklede sig, står teamet et langt bedre sted økonomisk end i 2020, hvor Gene Haas seriøst overvejede at trække stikket, hvis der ikke kom penge ind udefra.

- Finansielt er vi okay. Det betyder intet for, hvordan vi driver holdet og har planlagt sæsonen. Der er andre måde at sikre midler, sagde Günther Steiner i sidste uge.

Hvis det som forventet, bliver Pietro Fittipaldi, der tager over, vil det også kunne generere ekstra sponsorindtægter fra både USA og ikke mindst Brasilien.

Efternavnene Schumacher og Fittipaldi har til sammen vundet ni kørermesterskaber i Formel 1.

Haas-teamet gav en kraftigt indikation på deres valg, da de torsdag på sociale medier konstaterede, at der kun var en uge til test i Bahrain - med et billede af en Haas med Pietro Fittipaldi bag rattet.

Han kørte to løb i 2020 som afløser for Romain Grosjean.

