Haas-sensation: - Vild kvalifikation

Drama og overraskelser manglede ikke, da startpositionerne til Canadas Grand Prix blev uddelt lørdag i Montréal under skiftede vejrforhold.

Regn, en tørrende bane, regn igen, røde flag og mere regn skabte flere sensationer!

Det lignede et deja-vu fra Brasilien i fjor, hvor Kevin Magnussen scorede pole-position. Denne gang sikrede Max Verstappen (Red Bull) pole-position, men Haas’ tysker Nico Hülkenberg timede sin omgang til perfektion og fik, som Magnussen i fjor, hjælp af et rødt flag til at sikre en ufattelig andenplads; Oscar Piastri mistede kontrollen over sin McLaren, da regnen tog til.

For første gang siden 2016 starter Nico Hülkenberg i første startrække, og en Haas-kører gør det for anden gang.

- Det var en vild kvalifikation med skiftende forhold. Men det var sjovt og uventet, sagde tyskeren efterfølgende.

Fernando Alonso (Aston Martin) og de to Mercedes følger herefter.

Nico Hülkenberg var flyvende i regnen. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

Koks i kommunikation og strategi hos Haas kostede Kevin Magnussen en fair chance for at matche sin teamkammerat, så danskeren måtte nøjes med en 14. plads.

Vel at mærke på en bane, hvor han under lignende forhold i fjor startede femmer og var firer under tredje træning.

Nico Hülkenberg nåede i modsætning til sin danske teamkammerat at få sat en tid i den korte periode i Q1, hvor forholdene var til slicks, før der igen skulle intermediates på.

I den danske side af garagen misforstod de hinanden, da forholdene skiftede, og Magnussen fik slicks på for sent.

Men Haas var ikke ene om at have det svært og træffe forkerte beslutninger.

Nico Hülkenberg i godt selskab. Foto: Mathieu Belanger/Ritzau Scanpix

Hjemmebanehelten Lance Stroll (Aston Martin) blev 13’er, mens Red Bulls Sergio Pérez skuffende kun blev 12’er.

For tredje løb i træk nåede Charles Leclerc ikke ind i Q1. Ferrari-køreren har igen noget at tale med sit team om efter sin 11. plads. Havde de fulgt hans anvisninger, ville han have skiftet til slicks-dæk i tid og formentlig gået videre til kvalifikationsfinalen.

Mest rasende var Pierre Gasly (Alpine).

Han blev knockoutet i Q1 efter en grov blokering af Carlos Sainz.

- Han burde få en karantæne, råbte franskmanden over radioen.

Spanieren slap for to gange under træning at have blokeret Alexander Albon, men dommerne tildelte ham denne gang tre strafplaceringer til søndag.

En skrækkelig dag for Charles Leclerc og Ferrari. Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

Vejrudsigten til løbet ser mere nådig ud.

Der skal komme mere regn sent lørdag i Montreal, men henover natten og i løbet af dagen er risikoen kun for mere nedbør kun 20-40 procent.

Udfordringen for Haas bliver farten i løbstrim ovenpå problemerne med dækslid i Spanien.

På grund af Nico Hülkenbergs motorproblemer fredag var der ingen data fra tyskerens side af garagen, og de umiddelbare omgangstider så ikke for gode for Kevin Magnussen.

Som team var Haas de langsomste fredag, da der blev kørt ‘long runs’.

Canadas Grand Prix køres kl. 20.00 dansk tid søndag aften.

