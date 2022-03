Haas-show fortsætter: Schumacher flyvende

For anden dag i træk bejler Haas til overskrifterne.

På grund af sin forsinkede teststart må teamet teste længere de sidste dage. Kevin Magnussen udnyttede det fredag til at køre hurtigste tid af alle, og teamkammeraten Mick Schumacher gjorde ham næsten kunststykket efter, da det var tyskerens tid til at få banen for sig selv.

Han var næsthurtigst efter Max Verstappen og klemte sig ind foran Ferrari på den sidste testdag.

Allerede tidligere på dagen understregede Schumacher, at der er fart i VF-22'eren ved at køre en ganske hæderlig tid på det hårdere medium-dæk.

Kevin Magnussen sad i raceren fra morgenstunden. Planen var at køre en løbssimulation, og det gik udmærket i 38 omgange, før han måtte parkere bilen i garagen på grund af problemer med brændstofstilførslen.

- Jeg kørte nogle gode omgange i morges, og jeg nåede at få kørt lidt løbssimulation, men den blev desværre afkortet på grund af et problem på bilen, der skulle repareres. Jeg nåede ikke alle planlagte omgange, men dem, jeg gjorde, var gode.

- Jeg er stadig godt tilfreds med bilen, og vi fokuserer på driftsikkerheden, så bilen kan køre et helt racerløb. Den generelle følelse på teamet er god, sagde danskeren efterfølgende.

Driftsikkerhed er nøglen i begyndelsen af denne sæson, hvor flere teams kæmpede med forskelligt teknisk brok, og Haas har haft sit at se til. Men når den fungerer, har den potentiale.

