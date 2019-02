Haas skærper kravene til Kevin og co.

LONDON (Ekstra Bladet): Fjerdepladsen i konstruktør-VM var inden for Haas’ rækkevidde i fjor. Den glippede, men teamets blik er fast rettet mod fremgang fra femtepladsen trods storsatsende og økonomisk velfunderede Renault, Racing Point og Alfa Romeos tilsvarende store ambitioner.

- Hvis du ser på kurven for teamet, siden det blev skabt, er det kun gået op. Sidste år fra 2017 til 2018 tog vi et kæmpe skridt. Det samme kan vi ikke forvente i år, men dog at vi bliver ved med at forbedre os og forbliver på den stigende kurve, siger Kevin Magnussen.

- Jeg forventer virkelig ikke, at vi tager et skridt bagud, men vi skal så også forbedre os og vokse for blot at kunne holde fast i femtepladsen. Skridt fremad i år bliver højst sandsynligt sværere at få øje på, men jeg kan se, hvordan vi får mere erfaring, og hvordan vi udnytter den.

- Der er grund til at have store ambitioner, for teamet har udviklet sig fantastisk henover de seneste år, siger danskeren.

De personlige og helt konkrete ambitioner venter han med, til efter de to ugers vintertest er overstået.

- Det kommer an på, hvilken bil jeg får. Når du ved det, begynder man at bygge sig et mål for sæsonen. Det frustrerende ved Formel 1 er, at du kan ikke gå ind til en sæson og sige, at jeg vil være den bedste i år. Altså jeg ønsker det og kan sagtens sige det, men jeg har ingen mulighed for at bevise det, hvis du ikke har den bedste bil, siger Magnussen.

Både han og Romain Grosjean drømmer om at tage kampen op mod Red Bull ligesom den nye titelsponsor Rich Energy. Men ingen af dem tror på, at det kan ske uden værktøjer som budgetloft og en mere fair fordeling af præmiepenge.

- Forventningen er at gøre det bedre end i fjor, hvor vi satte barren ret højt med en femtepladsen. Vi vil gerne stadig holde et vågent øje med fjerdepladsen, hvis det er muligt. Men det kommer an på, hvor god bilen er i Barcelona, og hvor meget vi kan udvikle den henover sæsonen, siger Romain Grosjean.

- Jeg tror ikke, vi slår Mercedes, Ferrari eller Red Bull i år. Renault vil være stærke, og man ved aldrig med McLaren. Det er stort hold, som altid kan komme tilbage. Racing Point pumper mange penge ind i holdet. Toro Rosso kommer tættere på Red Bull med deres tekniske partnerskab, så der er mange folk, som gerne vil være ‘best of the rest’, siger han.

Første indikation af årets styrkeforhold kommer sidst i februar henover otte dages vintertest.

