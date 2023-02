Haas smugtester ny bil: - Mavefornemmelsen er god

En naturlig udvikling af sit og Ferraris koncept med lidt inspiration fra Red Bulls vindermaskine fra sidste år.

Det var, hvad der ramte Silverstone-banen lørdag formiddag med Kevin Magnussen bag rattet.

Efterfølgende frigav teamet enkelte billeder og lidt video, som straks er gransket og sammenlignet med sidste år af sportens tekniske eksperter.

Kevin Magnussen og danskerens nye teamkammerat Nico Hülkenberg har været i Storbritannien i denne uge til både marketingsopgaver og denne mini-test.

På dette tidspunkt af sæsonen er man hos Haas forsigtige optimister.

- Hvad, jeg kan sige, er, at det føles, som om der sker en masse gode ting på teamet. Sidste år var godt, og vi tog et stort skridt fremad i forhold til performance, men vi var også i stand til at tiltrække Moneygram som titelsponsor - og andre, siger Magnussen til Sky.

Kevin Magnussen i selskab med chefløbsingeniør Ayao Komatsu. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Det føles bare som om, at alt er tidligere klar og i en bedre kvalitet. Den nye bil ser ud, som om den har udviklet sig på en god måde.

Min mavefornemmelse er god. Jeg glæder mig til at køre den, og jeg har på fornemmelsen, at det bliver et spændende år, siger den 30-årige dansker, der i 2023 kører sin ottende fulde sæson i Formel 1.

Rigtig test er yderst begrænset i moderne Formel 1.

Før sæsonstarten 5. marts i Bahrain afvikles 23.-25. februar tre dages test samme sted.

Det bliver i år eneste mulighed for at afprøve grejet, før det bliver alvor.

Men samtlige teams benytter en lille finte før test.

Reglerne tillader hvert hold at køre to gange 100 km to gange i løbet af sæsonen. Dækkene er ikke de rigtige og formålet er at optage billeder og video, som holdene kan bruge til PR.

Nico Hülkenberg var også på plads. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Alle planlægger mindst en af disse dage før test.

Disse såkaldte ‘shakedowns’ hjælper med at fange eventuelle børnesygdomme, som der er altid opstår i nye biler. Forhåbentlig kan se fikses, før det koster kostbar testtid på Bahrain International Circuit.

Kevin Magnussens team har planer om endnu en shakedown før testen, når bilerne er ankommet til Bahrain.

Mød Magnussens tekniske direktør

Da Haas for små to uger siden præsenterede sine nye farver var det computergenerede billeder af en bil, der dybest set var sidste års model.

De første ægte billeder understreger, at der er forskelle. Bilen er en videreudvikling af sidste års koncept og minder flere steder om sidste års Ferrari. Man har stadig brede sidekasser med en skåleform.

Men både indgangen til kølingen ved sidekasserne og den forreste del af bilens bund viser inspiration fra Red Bull.

