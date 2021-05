Haas-sorg: Minder afdød kammerat

Haas-teamet bærer sorte armbånd denne weekend efter et teammedlem tidligere i april gik alt for tidligt bort

- Han levede sin drøm, sagde Haas-teamchef Günther Steiner, før F1-pitlanen afholdt et minuts stilhed for Martin Shepherd.

Kollegaer og kammerater fra både Haas og tidligere teams var samlet for at ære den 25-årige brite, som gik bort midt i april.

Trods sine unge alder nåede Martin Shepherd at arbejde for flere Formel 1-teams. Haas blev hans sidste.

Der blev afholdt et minuts stilhed i pitlanen på Portimão. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Det amerikanske team var i kaos under Storbritanniens Grand Prix på Silverstone i juli 2019. En sæbeopera udspillede sig med sponsoren Rich Energy, mens kørerne toppede den sportslige nedtur ved at køre sammen på første omgang af grandprixet.

Skideballen efterfølgende blev optaget af Netflix …

Men den sande tragedie skete i kulissen, hvor Haas-teammedlem Martin Shepherd var involveret i en motorcykelulykke. Han blev lagt i koma, og knap to år senere åndede han ud.

Sportsligt venter endnu en svær weekend for teamet under glatte forhold i Portugal, hvor alle kæmper for at finde greb. Det ligner igen sikker exit fra første runde af kvalifikationen.

Haas-raceren bærer disse mindeord denne weekend. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

