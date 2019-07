Haas-sponsor dømt - skal afsløre ALT

I den langstrakte retssag mod Haas-sponsoren Rich Energy, der producerer energidrikke, bliver selskabet nu tvunget til at fremlægge alt fra deres aftale med Kevin Magnussens team.

Sådan skriver Autosport.

Det sker efter, at Rich Energy er blevet sagsøgt af ATB Sales Limited for at bruge et logo, der minder usandsynligt meget om Whyte Bikes Logo.

Gevirerne var på Haas-racerens halo og på næsen over kørernummeret er fjernet. Foto: Jan Sommer

Frem med alt

Retten har bestemt, at Rich Energy har overtrådt copyright-rettigheder ved at bruge logoet, og da en erstatning skal udmåles, skal de nu fremlægge følgende:

Totalt salg i Storbritannien og på globalt plan

Den totale sum af salget

Salgsdatoer for andre produkter med logoet på i Storbritannien og på globalt plan

Den modtagede sum for alle salgene

Et skøn over omkostningerne i forbindelse med salgene og en forklaring på, hvordan man er nået frem til dette skøn

Summen, der er investeret i forbindelse med sponsoratet af Haas’ Formel 1-hold

Alle detaljer om summer, der er betalt til Formel 1-holdet Haas

Et skøn over den andel af 50.000 pund, der er betalt til Staxoweb for blandt andet at fremstille et logo til Rich Energy, som kan henføres til arbejdet med at designe logoet.

Magnussens racer med nummer 20. Foto: Jan Sommer

Kan nå at anke

Derudover er Rich Energy blevet pålagt at skulle betale næsten 300.000 kroner i sagsomkostninger til ATB Sales Limited.

Inden 1. august skal selskabet ligeledes overdrage alle enheder, de har med det forbudte logo på.

William Storey, ejer af Rich Energy, kan frem til 18. juli anke rettens afgørelse.

Haas har ikke haft logoet på sine biler siden det canadiske grandprix 9. juni og ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Rich Energy kalder striden om logoet grundløse. Dommeren i sagen var alt andet end enig. Faktisk kaldte hun topchefen William Storey for både utroværdig og en løgner.

