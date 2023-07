Haas-stjerne efterlyser opgraderinger: Hjælp til os selv

Haas har ikke brug for ferie, men opgraderinger og rigtig performance, siger Nico Hülkenberg efter endnu en skuffende weekend

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): Måske lige bortset fra Max Verstappen (Red Bull), der i Belgien udbyggede sin VM-føring ved at vinde sit ottende grandprix i træk, trænger flertallet i paddocken til lidt sommerferie efter fire løb på fem uger.

Nico Hülkenberg ville dog gerne bytte ferien med noget andet, efter han på Spa-Francorchamps sluttede 18’er og Kevin Magnussen 15’er i Belgiens Grand Prix.

- Vi har brug for pausen, men hvad vi virkelig har brug for, er nogle opgraderinger, noget rigtig performance til at hjælpe os selv. Det er, hvad vi trænger til, sagde tyskeren efter en barsk weekend.

- Igen udstillede banen vores bils svaghed. Det er, hvorfor jeg føler, at jeg ikke har været konkurrencedygtig på en eneste omgang. Så der venter meget arbejde.

Nico Hülkenberg tror stadig på, at Haas kan nå at redde noget af sæsonen. Foto: Steven Tee/Haas F1 Team

- Vi forstår problemet, hvad der sker og hvorfor, men at fikse det og tilføje en masse performance er lidt mere komplekst.

Annonce:

Han er dog ikke klar til at afskrive sæsonen og vente på VF-24'eren til næste år.

- Jeg tror stadig på, at vi kan forbedre situationen i år. Hvor meget er stadig ‘TBC’ (bekræftes senere, red.). Men det er noget, der tager tid, sagde han.

Lidt bedre

Nico Hülkenberg havde en skrækkelig sprint-weekend med 20. pladser i begge tidtagninger.

Det så lidt bedre ud i den danske side af garagen.

Kevin Magnussen startede ganske vist kun som nummer 16 efter en gridstraf, men tilbragte de første to og et halvt stint enten i eller lige uden for top ti.

Der skal noget bedre på bordet (og bilen), hvis Haas skal ende syvere i VM, siger Kevin Magnussen. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Bilen så mere solid ud end længe, før farten forduftede, som den plejer.

- Jeg tror, at de kølige temperaturer hjalp os. Vores største problem er, at vi sender en masse energi ind i dækkene af en eller anden grund. De bliver meget varme, og så slidt, før de bliver meget kolde. Den onde cirkel kommer vi ind i hver gang, forklarede Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Jeg synes, det var et lidt bedre og stærkere løb end længe. Men naturligvis uden udbytte. Dækslid er stadig temaet. I begyndelsen af hvert stint kan vi hænge på omkring top ti. Så kører vi langsommere og langsommere, mens de bare bliver ved med at køre hurtigt.

- Forhåbentlig tager vi en rar lille pause og kommer tilbage med et fiks.

Fastholder mål

- Vi skal bruge al den viden fra første halvdel af sæsonen og komme med noget bedre. For det kræver det, hvis vi skal blive syvere i konstruktør-VM. Ellers taber vi den plads, og det ønsker vi ikke, siger Magnussen.

Haas-duoen lå længe sammen, før Nico Hülkenberg for alvor begyndte at falde bagud. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Syvendepladsen vil både udvise fremgang i forhold til sidste sæson - og en økonomisk bonus til teamet og dets medlemmer.

Williams så ud til at skulle score store point i kampen om P7. Men efter et brillant første stint af Alexander Albon, blev han også ramt af massivt dækslid.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) scorede som den eneste fra bund-fire point. Et enkelt for en tiendeplads, så bundproppen nu har tre.

Lidt dansk succes var der på Spa. Med en andenplads udbyggede Bastian Buus sin føring i Porsche Super Cup.