Haas-stjernen nyder nye vægtregler: Propper sig

LONDON (Ekstra Bladet): Der blev taget for sig af retterne. Både ved julebordene i Roskilde og i Schweiz hos Kevin Magnussens madglade kollega Romain Grosjean.

En ny regel fra 2019-sæsonen adskiller bilen og kørerens vægt. Fremover bliver der tilføjet ballast i cockpittet op til 80 kg, hvilket i særdeleshed hjælper de højere kørere.

Med sine 174 cm har vægt aldrig været et problem for Kevin Magnussen, men reglen har betyder, at han har kunnet lægge sin træning om og ikke være helt så hæmmet i forhold til kost.

- Jeg er ikke blandt de højeste, så jeg har aldrig været i den situation, at jeg skulle sulte mig selv, fordi teamet pludselig lavede et gulv, der vejede lidt mere.

- Jeg har taget på, men vi taler et kilo muskler eller to i forhold til, hvor jeg sluttede sæsonen. Jeg forventer ikke, at nogen møder op og ligner The Hulk, sagde danskeren i London til holdets 2019-præsetation.

- Men jeg har trænet anderledes end tidligere, og intensiteten har været anderledes. Jeg føler mig mere fit. Og det er en god følelse. Jeg glæder mig til at sætte mig i bilen og se resultaterne af den træning henover den sidste halvanden måned.

Sidste år skulle en kører helst veje under 70 kg. Fra 2019 kan de påklædt veje op til 80 kg, før de bliver en ulempe. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

For høje kørere som Nico Hülkenberg betyder reglen en del, men også for Haas-kollega Romain Grosjean.

Franskmanden har også proppet sig henover vinteren.

- Måske har jeg overgjort det, griner han.

- Jeg måler 180 centimeter og har vejet 69 kilo i seks-syv år. Nu med friheden slækkede jeg lidt på diæten. Det var sjovt!

- Det er meget bedre i forhold til sundhed og fitness. Du kan blive stærkere, men stadig ikke en bodybuilder. Jeg har lagt en del muskler på og skal have filet lidt af inden det første løb. Det skal nok gå, men reglen er et skridt i den rigtige retning, og det er meget rarere at leve på den måde, siger Grosjean.

Den femdobbelte verdensmester Lewis Hamilton annoncerede også tidligt, at han havde planer om at bruge vinteren på at spise mere og lægge lidt muskler på, fordi han altid har befundet sig lige under sin naturlige vægt.

