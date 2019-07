Haas-stjerner i ny sammenstød - skal til møde med chefen

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Drys nedbør og skiftende forhold ud over et Formel 1-grandprix, og der er garanti for et race, hvor man sidder på det yderste af stolen.

Sikke et actionbrag i det formentlig sidste grandprix på Hockenheim for en stund.

Max Verstappen viste sig endnu en gang som Formel 1’s ubestridte regnkonge og stod som sidste mand tilbage i et fuldstændig vanvittigt løb med syv udgåede racere og tre safetycars.

Som løbet udviklede sig, og da Mercedes storkiksede et pitstop for Lewis Hamilton var podieplaceringerne billigt til salg.

For første gang siden Aserbajdsjan i 2018 var der besøg fra midterfeltet, og Daniil Kvyat vil sådan set være skuffet over, at det kun blev en tredjeplads, men det lykkes til allersidst Sebastian Vettel at køre sig op på andenpladsen - efter at have startet i sidste række!

Der kunne sådan set have været en Haas deroppe. I Kevin Magnussens side af garagen timede de pitstoppet fra intermediates til slicks lige så godt som Kvyat og Toro Rosso.

Men deres dækproblemer dukkede op igen. Danskeren lå sekser på et tidspunkt, men sejlede ned gennem feltet markant langsommere end rivalerne.

Haas-racerne scorede dobbeltpoint for anden gang i år med Romain Grosjean på niendepladsen og Kevin Magnussen som tier.

Glæden vil dog være begrænset, for det kunne have været blevet til mere, og Haas-kamphanerne rørte IGEN i hinanden.

Som Kevin Magnussen kæmpede med sin dæk bragede han hjul i forsvar mod sin teamkammerat. Romain Grosjean var markant hurtigere på dette tidspunkt, så teamet besluttede at beordre ham forbi.

Det hæsblæsende race startede i det øjeblik, løbet blev sat fri.

Efter tre formationsomgange bag safetycar, hvor kørerne fik chancen for at teste forholdene og 2019-udgaven af Pirellis regndæk for første gang, vendte racerne tilbage til gridden til en stående start.

En regelændring giver heldigvis mulighed for det.

Et decideret referat af løbet ville ende som en roman, som forholdene hele tiden skiftede, og der var lige så mange strategier i spil, som der var kørere.

Formel 1-stjernerne skal arbejde hårdere for deres dagsløn, når det er vådt og kommer pludselig til at se helt menneskelige ud.

Men det er svært underholdende, når de kører på grænsen og skøjter rundt, mens de leder efter greb.

Sergio Perez var første mand til at crashe ud. Her var Kevin Magnussen rent faktisk oppe at vende som toer, fordi han og Haas-teamet missede vinduet til et gratis stop fra regndæk til intermediates og blev ude.

Et motorproblem sendte Renaults Daniel Ricciardo ud som den næste.

Ferraris skrækkelige weekend fortsatte, da Charles Leclerc mistede kontrollen over sin Ferrari og sendte den i barrieren.

Og Renault kan slet ikke komme hurtigt nok fra Tyskland. Nico Hülkenberg lignede på et tidspunkt en af vinderne i dramaet og lå til en podieplacering, før han også kørte galt.

Valtteri Bottas vekslede også en sikker podieplads med et crash, inden Red Bulls Pierre Gasly udgik som sidste mand.

Mercedes markerede 125-året for historiens første motorløb (der sad Daimler-motor i vinderbilen) denne weekend. Historisk var tyske racerbiler hvide, men Mercedes blev til sølvpilerne, da man fjernede lakken for at spare vægt. Derfor kørte de denne weekend med en kombination af hvid, hvor den normale sølvgrå farve kom frem nedenunder. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Alle teammedlemmer bar i weekenden tøj fra 1950'erne for at markere Mercedes første løb i Formel 1 (Frankrigs Grand Prix i 1954). Fra venstre ses chefingeniøren Andrew Shovlin, teamchef Toto Wolff og chefstrateg James Vowles. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

