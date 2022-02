Haas-stjernes F1-fremtid i fare

Reaktionen kom ganske prompte fra en organisation så stor som et Formel 1-team. Som følge af Ruslands invasion i Ukraine, blev Haas-raceren malet hvid, og al branding fra navnesponsoren er fjernet.

Foreløbigt tester Nikita Mazepin videre, men der er ingen garantier for, at den 22-årige russer sidder i bilen igen til næste test eller sæsonstarten i Bahrain 20. marts.

- Vi skal se, hvordan det hele udvikler sig, scenariet i Ukraine, og så tager vi den derfra, sagde Günther Steiner fredag til blandt andre Ekstra Bladet.

- Det hele skal løses, men det afhænger ikke kun af os, for der er regeringer involveret, og jeg har ingen magt over dem.

Torsdag var der stadig Uralkali-branding på Haas-lejren. Fredag var logoerne væk. Foto: Jan Sommer

Allerede fra morgenstunden talte teamets øvrige partnere sammen om at stryge Uralkali-logoet, men bestyrelsen i Haas Automation, ni timer mod vest i Californien, skulle også tages i ed.

- Vi fjernede det i går, og i næste uge ser vi på alt det juridiske, som jeg ikke kan tale om, siger Steiner.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er sponsoratet i størrelsesordenen 200 millioner kroner over en toårig periode og inkluderer Nikita Mazepin som kører.

- Det er en hovedpine, fordi det er arbejde, men det er ikke noget, som forstyrrer teamet sportsligt. Finansielt er vi okay. Det betyder intet for, hvordan vi driver holdet og har planlagt sæsonen. Der er andre måde at sikre midler, siger teamchefen.

- Teamet på racerbanen bliver ikke berørt af det her. Jeg talte med dem i går og fortalte, at det intet havde at gøre med dem. Alt er fint. Det er forhindring på vejen, som ingen forventede eller ønskede. Som team tog vi den rigtige beslutning også for at sende en besked til alle.

Günther Steiner skal finde en løsning for teamet i den kommende uge. Foto: Jan Sommer

Tonen mod Nikita Mazepin har været barsk på sociale medier. Den tidligere Top Gear-vært Jeremy Clarkson skrev eksempelvis: ‘Nikita Mazepin. Din fucking tåbe. Tag til Rusland og race for dig selv. Du ville stadig tabe’.

- Jeg hørte om Jeremy Clarksons tweet. Måske var det skrevet i et øjeblik af raseri. Det var meget direkte. Det bedste er at ignorere det. Nikita har intet at gøre med det her. Vi skal bare se, hvor det hele ender. Forhåbentlig kan han holde hovedet højt, siger Günther Steiner.

- Han prøver at sætte et bravt ansigt på det hele. Men selvfølgelig går det ham på, for der er tale om hans hjemland, Rusland.

Onsdag morgen blev VF-22'eren præsenteret i Barcelona. Men der er ingen garantier for, at Nikita Mazepin kommer til at køre sæsonen. Foto: Jan Sommer

- Men der er ingen garantier for nogen. Vi skal se, hvordan det hele udvikler sig. Der er mere end et Formel 1-team involveret her.

Hvis Nikita Mazepin stopper eller tager en pause fra teamet, er tredjekøreren Pietro Fittipaldi ifølge Ekstra Bladets kilder favorit som afløser.

Fredag middag meddelte Formel 1, at efter et møde med holdene er alle parter enige om, at man ikke kan afholde Ruslands Grand Prix, som situationen er lige nu.

