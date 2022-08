Haas-svaghed udstillet

Det er for tidligt og det forkerte sted at bedømme den opgraderede Haas-racer, mener teamchef Günther Steiner efter den langsomme tidtagning i Belgien

SPA (Ekstra Bladet): Udefra ligner Haas’ store og eneste opgradering en fiasko.

Hverken i Ungarn eller Belgien blev det til kvalifikation i top ti, og farten under træning har været til at overse.

Men det er for tidligt at fælde dom, mener teamchef Günther Steiner.

- Her er ikke det ideelle sted at vurdere opgraderingen. Forhåbentlig er Zandvoort stedet, der viser, hvor vi er i virkeligheden, siger han til Ekstra Bladet.

- Og Monza bliver et mareridt, siger han med reference til løbet i Italien om to uger.

Løbene i Belgien og Italien frygtede Günther Steiner på forhånd. Til gengæld glæder han sig til Holland. Foto: Jan Sommer

Generelt set er VF-22’erens styrker i de hurtigere sving, mens svagheden er langsomme sving samt baner med ekstreme langsider, fordi bilen har mere luftmodstand (drag) end de fleste rivaler og dermed lavere topfart.

Grandprixerne i Belgien og Italien er nogle af dem, som teamet på forhånd frygtede allermest.

Haas har introduceret deres første, største og eneste opgradering denne Formel 1-sæson, som er blevet kaldt en 'Ferrari-klon'. Om den virker er for tidligt at sige, men både Kevin Magnussen og teamet er godt tilfredse med opgraderingen, lyder det fra Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jonas Hüttel

Mick Schumacher fik opgraderingen denne weekend og fik et godt første indtryk, mens Kevin Magnussen stadig er positivt stemt.

- Vi er ved at få en bedre forståelse for, hvor den nye bil er bedre end den gamle, og hvad der skal arbejdes på, siger danskeren.

- Vi har ikke ændret bilen så meget i denne weekend, og jeg synes faktisk, at balancen har været ganske god. Hvis du ser på langsiderne, så er det, hvor vi taber størstedelen af tiden. Bilen som sådan er god at køre. Det er formentlig bare en af den slags baner, som ikke passer til os.

Med en startplacering som 20’er grundet motorstraf får Mick Schumacher det svært i løbet, mens chancen for et overraskende resultat er større i den danske side af garagen fra 12. position.

De første træninger var præget af tekniske problemer og for få omgange for begge Haas-kørere. Derfor kom tidtagningen som en overraskelse for Haas-teamchefen.

- Generelt har vi problemer om fredagen, hvilket er noget vi skal have styr på, siger Günther Steiner.

- Vi vågner mere op om lørdagen, og jeg synes, vi gjorde et godt stykke arbejde. Mick nåede slet ikke at køre bilen på bløde dæk med kun lidt brændstof under træning, og han kom til Q2, selv om vi fredag var mere eller mindre sidst.

- For Kevin var der meget mere i den, men han lavede en bremsefejl i sving otte. Og det var det.

Kevin Magnussen havde ikke nogen stor tidtagning på Spa. Foto: Jan Sommer

Selve grandprixet bør blive underholdende. Straffe til hele syv kørere betyder, at mange biler starter ude af position. Max Verstappen har en opnåelig ambition om at nå podiet, og Charles Leclerc bør også kunne køre sig gennem feltet.

For Kevin Magnussen og Haas’ chancer bliver det altafgørende, hvor meget DRS-vingerne kommer i spil. Topfarten er holdets store svaghed.

- Jeg håber, at vores ulempe bliver mere udjævnet eller mindre, når folk ikke har DRS. Måske taber vi mere, når det er kvalifikation med åben DRS-vinge. Vi får at se. Det bliver en interessant dag, siger Magnussen.

Grundlæggende har Haas-raceren for meget luftmodstand, hvilket går ud over topfarten. Der arbejdes på løsninger, men først til 2023-sæsonen. Foto: Jan Sommer

Teamchef Günther Steiner havde samme analyse:

- Nogle biler kan vi ikke overhale, fordi vi mangler topfarten til det. Forhåbentlig kan vi få ram på et par stykker i starten, fordi Kevin er ret god til det, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvis DRS ikke bliver en faktor, skal vi nok klare os. Bliver DRS brugt meget, får vi problemer. Men Søndag er en ny dag, og alt kan ske.

HER KAN DU LÆSE et større interview med Günther Steiner, hvor Haas-bossen forholder sig til en række tvivlsomme beslutninger i denne sæson, og hvad der kræves for at nå næste niveau.

