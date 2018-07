Haas' tætte Ferrari-bånd: Folk misforstår én ting

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Meget er sagt og skrevet om Haas-teamets forhold til Ferrari og ikke mindst, hvor meget indflydelse de har på Formel 1’s nyeste team.

Først på sæson lød anklagerne om at være en forklædt Ferrari.

På dette tidspunkt af sæsonen, hvor næste års kørermarked fylder meget, nævnes teamet nogle gange som en marionetdukke, som slavisk følger Ferraris diktat.

Eksempelvis nævner britiske medier ofte, at italienerne bare kunne placere Charles Leclerc hos Haas, hvis de ønskede det.

Sandheden er lidt mere kompliceret. For første giver det ikke den store mening for monegaskerne at se på andre teams end Sauber eller Ferrari i 2019-sæsonen, men så meget magt har Maranello ikke over Gene Haas.

- Jeg synes, det er et meget respektfuldt forhold. Det er, hvad folk ikke forstår. Nogle gange konkluderer de ting, som ikke er der. For at give et indtryk af, at vi kopierer alt fra Ferrari, siger teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Men det er mest de andre teams, som siger det: Haas er kun så gode, fordi de får alt fra Ferrari, og Ferrari ejer dem. Vi taler om mange ting - med respekt. Men vi befinder os i en situation, hvor vi IKKE behøver at sige ja. Og det respekterer de.

- De kunne være meget større bøller med os, fordi vi er en kunde. Men de respekterer os, og Gene Haas betaler sine regninger. Vi samarbejder og er der nogle småproblemer, brokker vi os ikke offentligt.

Haas har et respektfuldt forhold til Ferrari uden, at italienerne er bøller over sin kunde. Her ønsker den tekniske chef Mattia Binotto Haas-ledelsen tillykke med et godt resultat i Østrig. Foto: Rex/All Over Press

- Har de en god kører, så lad os tale om det. Men de kan ikke tvinge os til noget. Og det ønsker de heller ikke. De siger; vi har en mulighed, ønsker I den eller ej. Det er jeres beslutning, forklarer Steiner.

- Så det var, hvad der skete med Antonio Giovinazzi fjor (som Ferrari gerne ville have ind hos Haas)?

- Præcist. Vi talte om det, men træffer vores egne beslutninger. Jeg har større tiltro til dem, end folk generelt har.

- Ferrari har aldrig brugt deres magt over os. De er proffer. Folk prøver at få os til at se dårlige ud som kopister, men vi gør ikke noget ulovligt. Vi er bare en rigtig god kunde hos dem, og de er en rigtig god partner for os for uden Ferrari, ville vi ikke være, hvor vi er, siger teamchefen.

