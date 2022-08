Haas til hollandsk eksamen

SPA (Ekstra Bladet): Næste weekend løb på Zandvoort bliver en meget vigtig test for den nye version af Haas-raceren.

På papiret burde banens layout og krav om masser af downforce i mediumhurtige og hurtige sving passe VF-22’eren perfekt.

Så der venter lidt af en eksamen.

Virker den 'opgraderede' bil rent faktisk?

Kevin Magnussen er fortrøstningsfuld.

- Vi kører frem med fuld damp med arbejdet på den nye bil. Og der er ingen bekymringer med 'pakken'. Selvfølgelig ønsker du altid mere, men det vil vi også få. Vi skal nok trække mere omgangstid ud af den, siger han til Ekstra Bladet.

Hollands Grand Prix i næste weekend bliver yderst vigtig for resten af Haas' sæson. Foto: Jan Sommer

- Vi vidste, at den her bane ikke ville være perfekt for os, ligsom Baku ikke var det. Jeg ser frem til Zandvoort.

Banen kom først på kalenderen sidste år, så Kevin Magnussen har aldrig kørt Formel 1 der. Kun Formel 3 tilbage i 2011.

- Det var en fantastisk bane. De har ændret den lidt, men kun til det bedre. Jeg ser meget frem til det, siger han.

Kørerne elsker Spa-Francorchamps, og søndag kom en glædelig nyhed om, at banen også næste år er at finde på F1-kalenderen. Foto: Jan Sommer

Teamchef Günther Steiner forventede det skuffende resultat på Spa.

- På en højhastighedsbane med krav om lav luftmodstand er vores bil ikke god nok i år. Vi prøver at råde bod på det i Zandvoort, som burde passe bilen bedre ligesom Østrig og Silverstone, siger han.

HER KAN DU LÆSE et større interview med Günther Steiner, hvor Haas-bossen forholder sig til en række tvivlsomme beslutninger i denne sæson, og hvad der kræves for at nå næste niveau.

Max Verstappen vandt en suveræn sejr i Belgien trods sin startplacering som 14'er. Foto: Jan Sommer

Haas har introduceret deres første, største og eneste opgradering denne Formel 1-sæson, som er blevet kaldt en 'Ferrari-klon'. Om den virker er for tidligt at sige, men både Kevin Magnussen og teamet er godt tilfredse med opgraderingen, lyder det fra Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jonas Hüttel

