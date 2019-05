Haas tilbage på sporet: Årets bedste start

Haas-teamet var gode under test i Spanien og kom godt i gang med løbsweekenden

BARCELONA (Ekstra Bladet): Haas-teamet og Kevin Magnussen har haft det rigtig godt med Circuit de Barcelona-Catalunya de seneste år.

Imponerende under test både i fjor og i vinter, ligesom danskeren var i en klasse for sig under 2018-udgave af løbet.

Første indikation er, at det amerikanske team er tilbage på sporet.

Faktisk leverede duoen sin hurtigste første træning i denne sæson med Romain Grosjean på femtepladsen og Kevin Magnussen som syver.

Værd at bemærke er også, at de i begyndelsen af træningen på det hårdere mediumdæk var decideret hurtige sammenlignet med rivaler på det blødere soft-dæk.

Men træningernes største prøve kommer fredag eftermiddag, hvor raceren sættes op til selve løbet. Farten på den enkelte omgang har ikke været teamets problem i år, men derimod at få dækkene op i de rigtige arbejdstemperaturer under selve løbet.

Hvilket ikke var noget problem under test.

- Banen passer helt sikkert bedre processen med at varme dækkene op, forklarer teamchef Günther Steiner.

Til Spaniens Grand Prix medbringer teamet både ny frontvinge, nyt gulv, nye bargeboards og nye spejle.

- Når du ændrer sig mange dele, er der forhåbentlig et stort spring. Det finder vi ud af fredag. Men vores korrelation fra vindtunnel til bane har altid været god, siger Steiner.

Foto: Jan Sommer

De nye dele sad i Grosjeans side af garagen, mens Magnussen kørte med den gamle, så teamet får nøjagtige data på forskellen mellem de to specifikationer.

- Vi har dele nok, men tog en bevidst beslutning for ikke at forvirre os mere, hvad vores dækproblemer angår, siger teamchefen.

Fungerer opdateringen som forventet, bliver den installeret på Kevin Magnussens racer fredag aften, så den er klar til den tællende del af weekenden.

Mercedes’ Valtteri Bottas toppede den tidlige session foran de to Ferrari-kørere. Tyskerne baksede med en olielækage, som stoppede finnens træning før tid.

Også hos Red Bull var der problemer. Max Verstappens racer stod splittet ad i slutningen af træningen, mens de også får travlt hos Racing Point. Lance Stroll smadrede sin bil til allersidst ...

