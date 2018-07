Haas træffer underlig beslutning: Mening med galskaben

HUNGARORING (Ekstra Bladet): I princippet skal en Formel 1-motor denne sæson holde syv grandprixer, men ikke desto mindre tager både Haas og Sauber hul på deres tredje og sidste enhed i Ungarn, som ellers kun er nummer 12 af sæsonens 21 løb.

Seneste skridt skulle være markant. Den tredje specifikation giver ifølge de mest optimistiske paddock-rygter helt op til 40 ekstra hestekræfter, når man indregner de seneste forbedringer af hybridssystemet, hvor Ferrari ifølge konkurrenterne har fundet noget helt særligt.

Men 40 hk lyder nu alligevel af temmelig meget på et tidspunkt, hvor Mercedes- og Ferrari-motorerne vurderes til at have omkring 1000 hk.

- Jeg ved det ikke, jeg får ikke tallene. Men jeg håber, at det igen er et stort skridt, siger teamchef Günther Steiner.

For anden gang er tidspunktet for introduktionen bemærkelsesværdig.

Hungaroring er en af de baner, som kræver mindst motorkraft, mens der efter sommerpausen venter Spa og Monza, som ligger i toppen, hvad krav til motoren angår.

Anden specifikation af introducerede Ferrari-kunderne i Monaco, som er den bane hele året, hvor motoren betyder mindst. Mens italienerne selv ventede til det efterfølgende race i Canada, som er en rigtig powerbane.

Ferrari venter da også med at tage hul på deres sidste motor denne gang.

Er Sauber og Haas bare forsøgskaniner for Ferrari? Nej, siger Günther Steiner; der er mening med galskaben.

- Ferrari giver os muligheden, og hvis du ikke ønsker den, kan du sige nej. Fordi vores køling er anderledes, kan vi nå at tjekke, om noget skal ændres.

- Hvis du bruger den her i Ungarn på en fredag, og der opstår problemer, kan du skifte tilbage til den gamle motor til løbet og nå at forberede dig til det efterfølgende løb (hvor motoren betyder mere).

- Vi er et mindre team. Ferrari er meget hurtigere og har en dyno (rullebånd, red.) til fire hjul. Vi er stadig nødt til at være lidt forsigtige for at sikre, at alt fungerer efter planen, siger Haas-teamchefen.

Det er stadig målsætningen at nå til Abu Dhabi uden motorstraffe. Der må skiftes rundt mellem de forskellige motorer både i løbet af en weekend og fra løb til løb.

Kevin Magnussen havde problemer i regnen i Tyskland. I Ungarn får han en ny motor at køre med. Foto: All Over Press

Se også: Superstjerne raser over tv-eksperter - så fortryder han

Se også: Stjernen undslap hård straf: - Kevin havde ikke fået samme snor

Debriefing fra Hockenheim: Én plads åben hos Haas