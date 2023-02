Haas-trick udløser millionbonus

Ved at halvere pladserne på sin pitvæg sparer Haas-teamet næsten to millioner kroner i transportudgifter

SAKHIR (Ekstra Bladet): Normalt er det nye biler til test, som vækker opsigt.

Selvom der er detaljer på Kevin Magnussens VF-23'er, der vil blive nærstuderet af de tekniske eksperter, var det en anden nyskabelse, der blev talt om på vintertestens førstedag.

Normalt er der seks pladser på et Formel 1-teams pitvæg, men Haas har til denne sæson halveret sin, så der kun er tre.

Og der er en ganske god grund.

Det mindre setup sparer næsten to millioner kroner på lavere luftfragt. Penge, som i stedet ryger over på udviklingsbudgettet.

- Du har egentlig kun behov for tre pladser. Så enkelt er det. Når du prøver at være mere effektiv, ser du på alt, fortæller teamchef Günther Steiner.

- Når du har brug for penge til at investere i udvikling, fordi vi er på budgetloftet, hvor bruger du dem? Har du seks mennesker siddende derude eller bruger en kvart million (dollars) mere på opgraderinger til bilen?

- Mine folk fik den idé, at jeg sagde, at hvis jeg skal sidde indenfor, har jeg intet problem med det. Jeg behøver ikke være der. De sagde, at med tre sæder kan vi dække, hvad vi skal, og så kan vi omorganisere resten.

- Men det bliver hovedsageligt gjort for at spare penge. Og ja, vi taler en kvart million dollars i fragt, siger teamchefen.

Günther Steiner siddende på Haas' halverede pitvæg. Foto: Dan Istitene/Getty Images

Günther Steiner kommer dog stadig til at sidde ude på pitvæggen under sessioner. Det gør han sammen med chefløbsingeniøren Ayao Komatsu samt teammanager Pete Crolla.

Sidstnævnte er teamets øjne og ører i pitlane, der har al dialog med løbsledelsen og kalder pitstop.

Gene Haas mister dermed sin plads på pitvæggen. En plads, han aldrig brugte, hvor en koordinerende ingeniør tidligere sad.

Herudover rykker strategi-ingeniøren samt en ingeniør, der overvåger driften af bilerne, ind i garagen.

