Haas tvunget til Kevin-forsøg: Lotteri i regnen

Ovenpå problemer under træning var Haas glade for at få begge biler i Q3

SPA (Ekstra Bladet): En på disse kanter klassisk pludselig byge over Ardennerne gav mulighed for kæmpe overraskelser i kvalifikationen til Belgiens Grand Prix.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean formåede ikke at udnytte den på lige så fornem vis som Force India, der satte sig på anden startrække, men Haas-teamchef Günther Steiner var nu godt tilfreds med femte startposition til franskmanden og den niende til danskeren.

- Det er ikke så dårligt? Men jeg synes, at Q3 var lidt af et lotteri. Det kunne have gået begge veje. Det gode var, at vi på en solid måde fik begge biler ind i top ti for sjette løb i træk. Vi gjorde, som vi plejer. Forbedrer os, som kvalifikationen skrider frem, så jeg er glad, siger han til Ekstra Bladet.

Helt så idyllisk var situationen ikke efter de første træninger, hvor VF18’eren så påfaldende langsom ud. Til dette løb og ikke mindst på grund af det kommende på Monza havde Haas medbragt en mindre ændring af bilens gulv samt en let ændret bagvinge, der i princippet burde virke bedre på baner, hvor der kræves så lidt vindmodstand som muligt og maksimal tophastighed - på bekostning af greb i svingene.

Så teamet besluttede at lade Kevin Magnussen fortsætte med den såkaldte lav downforce-pakke, mens Romain Grosjean gik tilbage til specifikationen fra seneste grandprix.

- Vi skulle sikre, at vi ikke havde taget et skridt bagud. Så er det meget simpelt at sammenligne, siger Steiner.

Sådan fortsatte begge fra sidste træning til tidtagningen, men i sidste ende var det ikke, hvad der gjorde forskellen mellem de to Haas-kørere lørdag.

Begge fik tre forsøg i regnen, og begge fik kun sat en sammen.

Kevin Magnussens i første forsøg, mens han var af banen i de næste to. Med Romain Grosjean var det den omvendte historie.

- Det er en af de situationer, hvor du ikke ved, om det er bedst at haste ud og sætte en tid, før det regner mere. Eller hvorvidt banen tørrer op og bliver bedre. Mod slut viste sig at være bedst, fordi den tørrede hurtigt. Men jeg kørte af i første sving og mistede enhver chance for at sætte en bedre tid. Alle andre forbedrede sig flere sekunder der, siger Kevin Magnussen.

- På allerførste omgang kørte jeg også af og smadrer mit gulv, så det var egentlig slut der.

Før regnen i slutningen af Q2 kørte Haas-duoen stort set identiske tider, så danskerens fortryder ikke beslutningen om at fortsætte med den nye specifikation.

- Vi følte os lidt tvunget til at lave en direkte sammenligning, så jeg blev med den nye, og Romain gik tilbage til den gamle. Billedet er ikke helt tydeligt. Det er let at sige, at den gamle er en fordel, men den kender vi også bedre. Vi ser på det, og jeg tror, at vi på sigt får mere ud af den nye. Men det er ikke et tydeligt skridt frem, og vi skal have den til at fungere bedre.

Til selve løbet håber Haas at score point med begge biler og udnytte Renaults dårlige kvalifikation. De er nærmeste rivaler i VM og starter som nummer 14 og sidst.

Kevin Magnussen har ingen planer om at udfordre Red Bull-racerne lige foran ham. Derimod har teamkammeraten Romain Grosjean angrebsiver i øjnene, da snakken falder på Esteban Ocon og Sergio Perez, som holder lige foran ham.

- Force India har altid været hurtige, når det er vådt. Men vi kan kæmpe mod dem. De har en ufattelig topfart, men er ret langsomme i svingene, siger franskmanden.

Selv om Red Bull har været langt fra Mercedes og Ferrari på Spa, forventer Grosjean alligevel, at de nemt kommer forbi.

- De slutter altid en omgang foran. Se på Ricciardo, som starter 14’er i Ungarn og slutter firer på en bane, hvor det er umuligt at overhale. Jeg tilbragte 50 omgange bag en Renault. De er bare i en anden klasse, siger han.

Forrest tegner der sig en tæt kamp mellem Lewis Hamilton og Sebastian Vettel. Ferrari var hurtigst i optakten, men i regnvejr kræver det sin mand at slå Hamilton.

