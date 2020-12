Haas ud af busken: Svarer på vildt rygte

Det er sjældent, man er nødt til at genbekræfte sine kørere, under en måned efter man har præsenteret dem ...

Ikke desto mindre har Kevin Magnussens tidligere Formel 1-hold været nødt til at mane nogle rygter til jorden og endnu engang slå fast, at de ikke rokker ved deres beslutning.

- Haas F1 Team vil gerne bekræfte igen, at Nikita Mazepin og Mick Schumacher vil udgøre kører-duoen i 2021, skriver teamet i en pressemddelelse.

Det skyldes, at et rygte har fået fart på i den seneste tid: Att Mazepin var for risikabel at have med, fordi hans image ville skade holdet og det sponsorer så meget, at de ikke ville have ham alligevel.

Det har altså ikke noget på sig, lyder det.

- Som tidligere meldt ud angående Mazepins handlinger, så er det nu håndteret internt, og der kommer ikke flere kommentarer om sagen.

Ny Haas-kører forarger med upassende video

Mazepin dummede sig noget så gevaldigt, da en video dukkede op på hans Instagram-side, hvor han ragede en kvinde på brysterne.

Det fejltrin har dog ikke ført til fyring, og Haas kan dermed stadig få glæde af hans fars mange millioner. 200 millioner skulle være på vej til det amerikanske team ad den vej.

