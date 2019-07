Haas udstillet: - Det har ramt vores svage punkt

Haas-teamet mangler tid, penge og flere ansatte for at løse deres nuværende problemer hurtigt

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): På alle parametre har Formel 1’s yngste team været en succes.

Hvor andre håbefulde som Caterham, Marussia, Virgin og HRT trillede rundt bagerst, før de bukkede under, har Gene Haas og Günther Steiners projekt været en kæmpe succes; en uhørt ottendeplads i første sæson og fremgang indtil sidste års imponerende femteplads i konstruktør-VM.

Nu har de mødt en decideret blokade på vejen, hvor det er reglen snarere end undtagelsen, at farten fordufter fra tidtagning til løb.

Formlen til den hurtige succes er partnerskabet med Ferrari. Med et stramt budget og markant færre ansatte end rivalerne formår teamet at sende en hurtig racer på banen til hver sæson.

Men i modvind bliver det lille team og mindre budget udstillet.

Efter ni grandprixer har Haas kun været hurtige om søndagen i tre - Melbourne, Barcelona og Monaco - og de ved stadig ikke, hvor farten blev af de øvrige seks.

'Skørt at vi kan udfordre dem'

Før Storbritanniens Grand Prix er Kevin Magnussen ret åben om, hvad det vil kræve at løse dem hurtigt: Tid, penge og flere folk.

Hvilket teamet hverken har eller får.

- Selv om vi ikke scorer point i øjeblikket, finder jeg det stadig utroligt, at vi kan kvalificere os, hvor vi gør. Når du ser vores team indefra, burde vi ikke være i stand til at udfordre Red Bull i kvalifikationen, siger danskeren til blandt andre Ekstra Bladet.

Tre gange i år er det lykkes teamet at slå en Red Bull-kører under tidtagning.

- Når du ser, hvad vi har at gøre med sammenlignet med de store teams, er det skørt, at vi kan udfordre dem. Ja, vi er skuffede over, at vi ikke kan gøre det i løbene, men der må være en måde at finde ud af hvorfor.

- Problemet er ikke at designe en god bil, det har vi gjort, hvilket kvalifikationerne viser. Problemet er at trække det maksimale ud af den i løbene under visse forhold.

Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

- Løsningen må være en kombination af en masse små detaljer. Det kræver analyse at gå gennem alle tallene og simulationerne.

- Når man er det mindste team på gridden, mangler vi folk til at gøre det. Så det har ramt vores måske eneste svage punkt som team. At vi har det her meget drilske dæk og en bil, som ikke bruger det godt i løbet. Det skal vi analysere os ud af.

- Vi skal se på ALT. Derfor tager det længere tid. Vi er ikke så mange mennesker. Vi er meget effektive til at få et godt produkt ud på banen.

- Når vi rammer et problem, er det lidt sværere, for så ER vi virkelig det mindste team på gridden. Hvad man andre gange glemmer, at vi er. Ulykkeligt og frustrerende, men jeg vil hellere have stort potentiale end bare at være sidst.

- Jeg synes faktisk, at teamet arbejder rigtig godt. Vi har bare brug for flere timer - eller flere folk, men dem har vi ikke. Arbejdet er rigtig godt. Det er bare lettere, når du har 1000 mennesker, som kigger på et problem, end når du har 100. Så mange har vi ikke engang, for vores 200 ansatte er ikke alle ingeniører. For os er det svært problem at overkomme, men med tid skal det nok lykkes, siger Magnussen.

Første møde med Silverstone var opløftende. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

I 2016 for Renault var han vant til at konkurrere i den tunge ende af feltet. Efter skiftet til Haas den efterfølgende sæson var han også på en resultatmæssig rutsjetur, hvor bilens ydeevne svingede meget.

Men frustrationerne er anderledes nu.

- Denne sæson er hårdere, fordi vi ser så stort potentiale i bilen under tidtagning og lige nu ikke kan trække det samme ud under løbet. Det er ekstra frustrerende på grund af det potentiale, vi ser, siger han.

Grosjean i absurd crash

Se også: Forlegen Haas-sponsor: - Meget beklageligt

Se også: Vred armen rundt på Kevin: - Fucking svært

Fredagens træninger så dog lovende ud. Ganske vist var Kevin Magnussen 'kun' 12'er, men havde top ti inden for rækkevidde. Nok så vigtigt var der meget fokus på farten i løbstrim og her så det bedre ud end længe.

- Vi er nogenlunde med i low fuel pace, men ser faktisk også ret gode ude i long run pace. Det har vi fokuseret meget på til træning, så dejligt at se, at det er gået godt. Men igen. Vi holder benene på jorden. Vi har før set, at det gik godt til træning og ændrede sig til søndag, sagde danskeren efter træningerne.

- Men det har været en god dag. Det kan vi ikke lægge skjul på.

Ansatte hos F1-teams Mercedes: 950 Ferrari: 950 Red Bull: 860 McLaren: 760 Renault: 650 Williams: 630 Toro Rosso: 460 Racing Point: 410 Alfa Romeo: 400 Haas: 270 Note: Cirkatal uden motorafdelinger. Haas’ tal er inklusiv de 70 ansatte hos italienske Dallara, som bygger dele til raceren.

