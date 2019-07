Haas-ultimatum efter kæmpe farce

Rich Energy har til sommerpausen til at betale 50 millioner til Haas-teamet - ellers venter et retsligt efterspil

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Betal til tiden eller Rich Energy Haas F1 Team er en saga blot. Så enkelt kan Haas-teamets prekære sponsorsituation opsummeres.

Siden energidrik-firmaets interne magtkamp for to uger siden udspillede sig for åben scene under Storbritanniens Grand Prix, er der ingen afklaringer.

Firmaet sprøjter stadig modstridende oplysninger ud på sociale medier. Med fire dage adskillelse skrev det, at den langskæggede William Storey havde solgt sin aktiemajoritet for så at konstatere, at han stadig kontrollerer firmaet.

Teamchef Günther Steiner følger kun magtkampen fra sidelinjen.

- Vi er samme sted med Rich Energy. Vi skal høre fra dem. Jeg ved ikke, hvad der foregår internt, og jeg har heller ikke brug for det, sagde han efter ankomsten til Tyskland.

Haas kører med Rich Energys navn og i sort-guld i de to kommende løb.

Herefter bliver det altafgørende, om de lever op til den indgåede kontrakt, eller der venter et retsligt efterspil.

- I forhold til os skal de vende tilbage før sommerpausen. Det er den juridiske deadline, som foreligger helt klart. Den følger vi, siger Steiner.

Se også: Efter Haas-brøler: Magnussen afprøver ny ændring

Se også: Når du at blinke? Pitstop-verdensrekord med dansk islæt

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger handler det om den næste rate i sponsoratet på 50 millioner kroner, som endnu ikke er betalt.

William Storey nægter at betale, mens en gruppe investorer gerne vil fortsætte samarbejdet.

I skrivende stund skylder Rich Energy ikke noget i forhold til den indgåede kontrakt, men kan hurtigt komme til det.

- Jeg kan ikke give flere detaljer. Lige nu er vi okay, siger Haas-bossen.

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin

Debriefing fra Silverstone: Sæbeopera hos Haas - her gik det HELT galt